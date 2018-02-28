Барселону замело снігом: на трасі Формули-1 в Каталонії скасовані тестові заїзди (фоторепортаж)

14:51, 28 лютого 2018
Мотор
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оновлено
REUTERS

Організатори ухвалили рішення відкласти старт сесії через те, що негода поки що унеможливлює виліт медичного вертольота в разі необхідності. На трасі Каталунья вивішені червоні прапори, і тестовий день офіційно поки не розпочався.

Знаменитий фінський гонщик Кімі Райкконен виклав селфі із засніженої Барселони в твіттер, підписавши його: "Не впевнений, де перебуваю. Це Фінляндія чи Іспанія?"

Not sure if Finland or Spain.

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Більше фотографій з автодрому Барселони - в галереї Reuters.

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Теги: #Барселона сніг Формула-1