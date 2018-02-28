Барселону замело снігом: на трасі Формули-1 в Каталонії скасовані тестові заїзди (фоторепортаж)
14:51, 28 лютого 2018Мотор
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Організатори ухвалили рішення відкласти старт сесії через негоду.
REUTERS
На Барселону обрушився рясний снігопад, в результаті чого на автодромі Каталунья в цю середу, 28 лютого, був зірваний третій день першої сесії передсезонних тестів Формули-1.
Організатори ухвалили рішення відкласти старт сесії через те, що негода поки що унеможливлює виліт медичного вертольота в разі необхідності. На трасі Каталунья вивішені червоні прапори, і тестовий день офіційно поки не розпочався.
Знаменитий фінський гонщик Кімі Райкконен виклав селфі із засніженої Барселони в твіттер, підписавши його: "Не впевнений, де перебуваю. Це Фінляндія чи Іспанія?"
Більше фотографій з автодрому Барселони - в галереї Reuters.
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