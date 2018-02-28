Барселону замело снігом: на трасі Формули-1 в Каталонії скасовані тестові заїзди (фоторепортаж)

Організатори ухвалили рішення відкласти старт сесії через негоду.

На Барселону обрушився рясний снігопад, в результаті чого на автодромі Каталунья в цю середу, 28 лютого, був зірваний третій день першої сесії передсезонних тестів Формули-1.

Організатори ухвалили рішення відкласти старт сесії через те, що негода поки що унеможливлює виліт медичного вертольота в разі необхідності. На трасі Каталунья вивішені червоні прапори, і тестовий день офіційно поки не розпочався.

Знаменитий фінський гонщик Кімі Райкконен виклав селфі із засніженої Барселони в твіттер, підписавши його: "Не впевнений, де перебуваю. Це Фінляндія чи Іспанія?"

Not sure if Finland or Spain. A post shared by Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) on Feb 28, 2018 at 12:34am PST

Більше фотографій з автодрому Барселони - в галереї Reuters.