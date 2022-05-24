Призерами змагань стали ще чотири українські спортсмени.

Українка Яна Беломоіна виграла "золото" на міжнародному турнірі з маунтинбайку в Словенії.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства молоді та спорту України.

"На міжнародному турнірі з маунтинбайку, що проходив у словенському Камнику, лідерка збірної України Яна Боломоіна здобула золоту нагороду у крос-кантрі С1. Українка стала першою в елітній категорії серед жінок, показавши час - 01:13:47", - мовиться у дописі.

Друге місце посіла італійка Ґьяда Спеція (01:14:31), а третє - господарка змагань, словенка Таня Жакель (01:14:52).

"Для Беломоіної це перша перемога сезону і друга нагорода 2022 року після "срібла" у словенській Вртойбі", - зауважили у міністерстві.

Призерами змагань стали ще чотири українські спортсмени.

Так, Олександр Гудима здобув бронзову нагороду у змаганнях серед чоловіків. Він став третім із результатом 01:28:57, поступившись двом італійцям - Даніеле Брайдоту й Філіппо Фонтані.

Срібними призерами змагань також стали Марія Сухопалова та Богдан Чинчик в юніорських категоріях до 19 років.

Крім того, Анастасія Рубаненко стала володаркою другої "бронзи" в категорії до 17 років.

Нагадаємо, українська спортсменка Марина Бех-Романчук, яка напередодні завоювала срібло в потрійному стрибку на першому етапі сезону Діамантової ліги в Досі, прокоментувала свій успіх.

Легкоатлетка розповіла, що свою медаль вирішила присвятити українському народу, який продовжує боротися проти російських окупантів.

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