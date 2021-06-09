Футболісти вбралися у ділові костюми.

8-го червня національна збірна України взяла курс на Бухарест, де буде базуватися під час Євро-2020 і проводити тренування напередодні найближчої гри із Нідерландами.

А перед відльотом гравці та тренерський штаб України взяли участь у фотосесії. Футболісти позували в смокінгах. Також Шевченко при всій команді вручив нагороду Найкращого легіонера України Руслану Малиновському.

Кумедний епізод трапився безпосередньо перед початком фотографування. 33-річний хавбек "Шахтаря" та збірної України Марлос запізнився на урочистий захід і геть розгубився, тому що не міг зав'язати краватку. Шевченко люб'язно йому допоміг.

Відеоролик оприлюднив You-Tube-канал vZbirna.

Нагадаємо, що в таборі збірної смішні випадки в ході підготовки до Євро вже траплялися.

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Автор: Артем Будрін