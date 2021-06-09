8-го червня національна збірна України взяла курс на Бухарест, де буде базуватися під час Євро-2020 і проводити тренування напередодні найближчої гри із Нідерландами.
А перед відльотом гравці та тренерський штаб України взяли участь у фотосесії. Футболісти позували в смокінгах. Також Шевченко при всій команді вручив нагороду Найкращого легіонера України Руслану Малиновському.
Кумедний епізод трапився безпосередньо перед початком фотографування. 33-річний хавбек "Шахтаря" та збірної України Марлос запізнився на урочистий захід і геть розгубився, тому що не міг зав'язати краватку. Шевченко люб'язно йому допоміг.
Відеоролик оприлюднив You-Tube-канал vZbirna.
Нагадаємо, що в таборі збірної смішні випадки в ході підготовки до Євро вже траплялися.
Читайте такожЗахисника Динамо та збірної України закидали яйцями в його день народження (відео)
Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати
- За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також Північну Македонію.
- Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Матчі пройдуть з глядачами.
- Перед чемпіонатом збірна України провела три спаринги: 23 травня ледь не програла збірній Бахрейну, 3 червня перемогла Північну Ірландію, а 7 червня розгромила Кіпр.
- 1 червня тренерський штаб збірної оголосив заявку команди на Євро-2020.
- 6 червня була представлена форма збірної України, в якій команда виступить на Євро.
- На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. Також через травми в заявку не змогли потрапити Віталій Буяльський, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко і Володимир Шепелєв.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram