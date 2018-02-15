"Торонто" обіграв "Коламбус" і здобув п'яту поспіль перемогу в НХЛ

Гра завершилась з рахунком 6:3.

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі "Торонто Мейпл Ліфс" обіграв "Коламбус Блю Джекетс" і продовжив свою переможну серію до п'яти матчів, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 6:3.

Три голи і дві передачі Назіма Кадрі і 54 сейва Фредеріка Андерсена дозволили "Мейпл Ліфс" вперше у своїй історії без втрат пройти серію з п'яти домашніх матчів, а також здобути дев'яту перемогу в останніх 10 іграх. У боротьбі за друге місце Атлантичного дивізіону "Торонто" поступається "Бостону" три очки, проте "Ліфс" провели на чотири зустрічі більше.

"Коламбус" у третій грі поспіль завдав по воротах суперника більше 50 кидків і став другою командою в історії з подібним результатом. В останній раз таке вдавалося "Чикаго" в 1955 році. А "Торонто" до цього дня тільки раз вигравав, коли дозволяв нанести по своїх воротах не менше 57 кидків.

"Блю Джекетс" зазнали шостої поразки у восьми матчах і залишилися в одному очку від зони плей-офф. Дублем у команді Джона Торторелли відзначився Нік Фоліньо, а Юнас Корпісало зробив 22 сейви.

"Мені не хочеться про це говорити, тому що єдине, що має значення - це результат, але все ж мені здається, що ми заслуговували кращої долі", - сказав Фоліньо.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

14 лютого.

Торонто – Коламбус– 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – 4 Мур (Дермотт, Полак), 2:0 – 7 Кадрі, 2:1 – 18 Фоліньо (Веннберг, Кукан), 2:2 – 22 Фоліньо (Бьоркстранн, Веннберг), 3:2 – 28 Кадрі (Дермотт, Райллі), 4:2 – 30 Марнер (Марло, Кадри), 4:3 – 34 Джонсон (Нутиваара, Фоліньо), 5:3 – 51 Кадрі (Марнер, Марло), 6:3 – 58 Марло (Кадри, Комарів)

Колорадо – Монреаль– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 35 Седерберг (Грір, Бурк), 2:0 – 56 Керфут (Уілсон, Ландескуг)

Ванкувер – Флорида– 3:4 (2:4, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 дель Зотто (Берча, Хорват), 1:1 – 7 Дадонов (Барков, Бьюгстэд), 2:1 – 8 Хорват, 2:2 – 13 Макгинн (Мальгін, Экблад), 2:3 – 17 Петрович (Макканн), 2:4 – 18 Бьюгстэд (Барков), 3:4 – 33 Босер (Хорват, Д. Сивин)