"Бостон" здобув шосту перемогу в семи матчах і скоротив до мінімуму відставання від лідера НХЛ

"Брюїнз" обіграли "Калгарі Флеймз" з рахунком 5:2.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі "Бостон" обіграв "Калгарі" і практично обійшов "Тампу" в загальній таблиці НХЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 5:2.

Два голи Патріса Бержерона в третьому періоді принесли "Брюїнз" шосту перемогу в семи матчах і дозволили на відстань одного очка наблизитися до "Тампи". При цьому у "Бостона" є два матчі в запасі, так що команда Брюса Кессіді знову захопила лідерство у лізі за відсотком набраних очок. В останніх 19 іграх на рахунку Бержерона 17 закинутих шайб.

Місце у воротах "Калгарі" зайняв Давід Ріттіх, який зробив 35 сейвів. Він узяв контроль над останнім рубежем через травму Майка Сміта, яка виявилася не такою серйозною, як могло здатися напередодні. У вівторок тренер Глен Галутцан повідомив, що Сміт також пропустить зустріч проти "Нешвілла" в четвер, але після цього може повернутися на лід в будь-який день.

"Флеймс" зазнали другої поразки в шести матчах і залишилися на третій позиції Тихоокеанського дивізіону, на один бал випередивши "Лос-Анджелес".

Автором однієї з двох шайб "Калгарі" став Джонні Годро, який продовжив результативну серію до семи ігор. Він з 67 очками займає друге місце в суперечці бомбардирів після Микити Кучерова.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

13 лютого.

Бостон – Калгарі– 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 1 Неш (Бэкес, Гжельчик), 1:1 – 2 Беннетт (Хетеуей), 1:2 – 9 Годро (Джиордано, Стэйджан), 2:2 – 36 Неш (Макевой, Шаллер), 3:2 – 41 Бержерон (Крюг), 4:2 – 49 Бержерон (Бэкес, Маршанд), 5:2 – 56 Хара

Баффало – Тампа-Бей– 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 6 Баптист (Гиргенсонс), 1:1 – 13 Гурде (Хедман, Кучеров), 2:1 – 21 Райнхарт (Родрігес, О'райллі), 2:2 – 33 Намісників, 3:2 – 35 Вілсон (Антипин, Нелсон), 4:2 – 43 О'райллі (Ристолайнен, Окпосо), 4:3 – 51 Келлахан (Пойнт, Сергачев), 5:3 – 59 Райнхарт (О'райллі)

Айлендерс – Коламбус– 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 17 Таварес (Бейлі, Лі), 1:1 – 26 Бьоркстранн (Дюбуа, Веренски), 1:2 – 39 Дюбуа (Бьоркстранн, Веренски), 1:3 – 46 Еткінсон (Веренски, Панарін), 1:4 – 46 Дубінські

Філадельфія – Нью-Джерсі – 4:5 Б (1:0, 3:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Конекны (Гостисбеер, Жиру), 1:1 – 24 Хол (Ватанен), 2:1 – 24 Лоутон (Макдоналд, Раффль), 3:1 – 30 Гудас (Уіс, Філппула), 3:2 – 33 Мур (Братт, Зейджак), 4:2 – 35 Жиру (Гостисбеер, Ворачек), 4:3 – 36 Хишир (Братт), 4:4 – 58 Хол (Зейджак, Хишир)

Піттсбург – Оттава– 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Шайби: 1:0 – 4 Гюнцель (Малкін, Шульц), 1:1 – 24 Брассар (Боровецки, Стоун), 2:1 – 25 Гюнцель (Летанг, Кессел), 3:1 – 30 Малкін (Шульц, Хагелін), 4:1 – 31 Астон-Різ (Ширина, Кросбі), 4:2 – 37 Уайт (Пайэтт, Маккормік), 5:2 – 50 Летанг (Кросбі, Думулин), 5:3 – 54 Дюшен (Карлссон, Хоффман), 6:3 – 58 Астон-Різ (Кросбі, Думулин)

Кароліна – Лос-Анджелес– 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

Шайби: 1:0 – 6 Слэвин (Піску, Дж.Стаал), 2:0 – 8 Фолк (Раск, Вільямс), 3:0 – 17 Фолк (Терявяйнен, Агв), 4:0 – 21 Фолк (Терявяйнен, Агв), 5:0 – 27 Скіннер (Вільямс, Раск), 5:1 – 31 Копітар (Тоффолі, Маззин), 5:2 – 37 Тоффолі (Копітар, Пірсон), 5:3 – 46 Мітчелл (Дауті, Кліффорд), 6:3 – 54 Скіннер (Ді Джузеппе), 7:3 – 56 Агв (Терявяйнен)

Детройт – Анахайм– 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 13 Ларкін, 2:0 – 35 Нільсен (Грін, Манта), 2:1 – 56 Хенрік (Ракелль, Биекса)

Нешвілл – Сент-Луїс – 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0)

Шайби: 0:1 – 15 Баумистер (Шенн, Берглунд), 0:2 – 23 Стеен (Тарасенко, Штястны), 0:3 – 29 Шварц (Тарасенко, Стеен), 1:3 – 49 Йернкрук (Суббан, Екхольм), 2:3 – 54 Уотсон (Сиссонс, Елліс), 3:3 – 55 Уотсон (Йосі, Сміт), 4:3 – 61 Форсберг

Міннесота – Рейнджерс– 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 3 Е. Стаал, 2:0 – 4 Парізе, 3:0 – 6 Фоліньо (Ерікссон Ек, Уинник), 3:1 – 8 Гілмор (Гейс, Деанджело), 3:2 – 31 Гейс (Пионк, Грабнер)

Вінніпег – Вашингтон – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 14 Шайфли (Перро, Бафлин), 1:1 – 19 Бэкстрем (Уілсон, Овечкін), 1:2 – 31 Бураковски (Чейссон, Еллер), 1:3 – 47 Карлсон (Конноллі, Кузнєцов), 2:3 – 51 Літтл (Бафлин, Рословик), 3:3 – 59 Шайфли (Перро, Уілер), 4:3 – 62 Майєрс (Шайфли)

Вегас – Чикаго– 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Шайби: 0:1 – 2 Уинджелс (Дебринкат, Густафссон), 1:1 – 5 Карпентер (Энгелланд, Бельмар), 1:2 – 26 Дебринкат (Хартман, Шарп), 2:2 – 41 Хант (Міллер, Перон), 3:2 – 43 Сміт (Шмідт, Карлссон), 4:2 – 44 Перон (Ніл), 5:2 – 58 Носек

Сан-Хосе – Арізона– 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 7 Коннотон (Річардсон, Казінс), 1:1 – 9 Бедкер (Влэшик, Браун), 1:2 – 29 Голігоскі (Фішер, Рідер)