"Торонто" обіграв "Тампа-Бей" у матчі двох фаворитів Східної конференції НХЛ

Гра завершилася з рахунком 4:3.

У ніч на вівторок в центральному матчі дня Національної хокейної ліги "Торонто Мейпл Ліфс" обіграв "Тампа-Бей Лайтнінг", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 4:3.

Сутичка двох фаворитів Сходу ледь не позбулася інтриги вже до середини матчу. Зусиллями Вільяма Нюландер і Остона Меттьюза господарі повели 3:0 і, здавалося, повністю контролювали гру. Шведський форвард відзначився двома розкішними кидками у "дев'ятки", а потім зробив результативну передачу Джейку Гардінеру, в той час як Меттьюз асистував всім цим трьом голам. На рахунку Нюландер 13 (5+8) очок в останніх 10 зустрічах, причому вони з Меттьюзом обидва набрали по три очки, вдруге за тиждень.

Але лідери НХЛ не збиралися здаватися на очах власних батьків, які з цього матчу почали свій традиційний щорічний виїзд з командою. На 36-й хвилині "Лайтнінг" відквитали один гол, а в самому початку третього періоду за 22-секундний відрізок зрівняли рахунок завдяки голам Микити Кучерова і Янні Гурда. Але на більше південців не вистачило. Ще за три хвилини Андрій Василевський пропустив прикрий гол у ближній кут після кидка з добивання Джеймса Ван Рімсдайка, який і вирішив результат зустрічі.

"Просто чергова перемога, - незворушно зауважив Меттьюз. - Ми чекаємо від себе перемог у кожному матчі, незалежно від того, з ким граємо. Але, природно, коли ти зустрічаєшся з кращою командою ліги, потрібно показувати свою кращу гру. Мені здається, сьогодні ми виглядали непогано".

38-річний форвард "Торонто" Патрік Марло провів свій 1551-й матч у кар'єрі і вийшов на 13-е місце в історії НХЛ, обійшовши Алекса Дельвеккіо.

"Торонто" здобув четверту перемогу поспіль і восьму в дев'яти останніх матчах. "Кленові" скоротили відставання від лідируючого в Атлантичному дивізіоні "Бостона" до трьох очок, і на шість відстають від "Тампи".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

13 лютого.

Торонто – Тампа-Бей– 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 11 Ст. Нюландер (Гардінер, Меттьюс), 2:0 – 23 Ст. Нюландер (Марнер, Меттьюс), 3:0 – 31 Гардінер (Меттьюс, Ст. Нюландер), 3:1 – 35 Киллорн (Кучеров, Пойнт), 3:2 – 40 Кучеров (Киллорн), 3:3 – 41 Гурде (Стэмкос, Коберн), 4:3 – 44 ван Римсдайк (Бозак)

Едмонтон – Флорида– 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)

Шайби: 0:1 – 17 Экблад (Метісон, Мальгін), 1:1 – 18 Маруни (Макдэвид, Овитю), 2:1 – 22 Драйзайтль, 2:2 – 26 Мальгін (Пысик, Метісон), 3:2 – 29 Каджула (Хайра, Рассел), 3:3 – 29 Дадонов (Экблад, Бьюгстэд), 3:4 – 40 Трочек (Барков, Йэндл), 4:4 – 46 Слепышев (Летесту), 4:5 – 46 Трочек (Юбердо, Йэндл), 4:6 – 50 Дадонов, 5:6 – 54 Макдэвид (Марун), 5:7 – 59 Трочек

Аризона – Чикаго– 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 1 Будинок (Рідер, Чикран), 2:0 – 9 Келлер (Степан), 2:1 – 24 Дебринкат (Боума, Тэйвс), 3:1 – 27 Голігоскі (Будинок, Келлер), 4:1 – 29 Рідер (Фішер), 5:1 – 47 Казінс (Коннотон, Голігоскі), 6:1 – 55 Дворак (Риналдо, Фішер)