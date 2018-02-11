"Кременчук" взяв реванш у "Білого Барса" та інші матчі чемпіонату УХЛ

"Галицькі Леви" обіграли харківське "Динамо".

У неділю відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату УХЛ.

В центральному матчі дня "Кременчук" обіграв "Білий Барс", взявши реванш за вчорашню поразку — вирвавши перемогу на останніх секундах зустрічі (4:3). "Донбас" здобув чергову перемогу, обігравши вдома "Броварських Вовків" (5:3), а "Галицькі Леви" вдруге виявилися сильнішими за харківське "Динамо" — на цей раз у серії булітів (3:2).

Галицькі Леви — Динамо Харків 3:2 по буллітам (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 04:55 Халін (Олійник, Лісін — більш.) — 0:1; 32:51 Абаджян (Попережай — менше і менше.) — 1:1; 39:43 Кізло (Середа — більш.) — 2:1; 59:42 Скребела (Максименко, Чердак) — 2:2

Вирішальний булліт: Муртищев

Донбас — Броварські Вовки 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Шайби: 08:40 Шахов (Забулонов, Черемнов — більш.) — 0:1; 22:00 Костіков (Влад, Савченко — більш.) — 1:1; 29:54 Шахов (Лучников, Мікульчик) — 1:2; 31:18 Григор'єв — 2:2; 38:21 Лялька (Коренчук) — 3:2; 42:04 Костіков (Влад) — 4:2; 45:30 Черемнов (Шапіро) — 4:3; 48:44 Коренчук (Кузьмик) — 5:3

Білий Барс — ХК Кременчук 3:4 (0:0, 0:1, 3:3)

Шайби: 32:23 Бойков (Чернишенко, Карпенко) — 0:1; 44:10 Бойков (Карпенко) — 0:2; 44:59 Тимченко (Даниленко, Бондаренко) — 1:2; 47:55 Бойков (Карпенко, Козачук — більш.) — 2:2; 49:29 Тимченко (Ромащенко, Даниленко) — 2:3; 56:24 Бондаренко (Тимченко, Разумов) — 3:3; 57:38 Шиманський (Козачук, Красильников) — 3:4