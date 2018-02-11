"Монреаль" поступився "Нешвіллу", "Коламбус" розгромив "Нью-Джерсі" в НХЛ

"Тампа-Бей" обіграла "Лос-Анджелес".

Відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. "Монреаль" у серії булітів поступився "Нешвіллу", "Сан Хосе" здобув вольову перемогу над "Едмонтоном". Бостон – Баффало– 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) Шайби: 0:1 – 27 Кейн (Райнхарт), 0:2 – 32 Вілсон (Родрігес), 1:2 – 34 Спунер (Крюг, Дебраск), 1:3 – 38 Пуліо (Вілсон), 2:3 – 59 Бекес (Маршанд, Бержерон), 2:4 – 59 Рістолайнен Торонто – Оттава– 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) Шайби: 1:0 – 1 Марнер, 2:0 – 9 Меттьюс (В. Нюландер), 3:0 – 11 Марнер (Кадрі, Марло), 3:1 – 28 Одуя (Шабо, Стоун), 4:1 – 33 ван Римсдайк (Райллі, Марнер), 4:2 – 40 Брассар (Стоун, Фанюф), 5:2 – 42 Кадрі (Марло, Марнер), 5:3 – 53 Дзингел (Боровецки, Пажо), 6:3 – 58 Марло (Марнер) Монреаль – Нешвілл – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) Шайби: 1:0 – 28 Галлахер (Лехконен), 1:1 – 36 Хартнелл (Боніно), 1:2 – 52 Фіала (Арвідссон, Джохансен), 2:2 – 58 Друен (Лехконен, Петрі) Тампа-Бей – Лос-Анджелес– 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) Шайби: 1:0 – 1 Стемкос (Джонсон, Гурде), 1:1 – 5 Бродзински (Шор, Ендрофф), 2:1 – 9 Киллорн (Коберн, Стэмкос), 3:1 – 23 Пакетт (Келлахан), 4:1 – 34 Кучеров (Хедман), 4:2 – 43 Кліффорд (Форборт, Копітар), 4:3 – 53 Фолин (Шор, Ендрофф) Кароліна – Колорадо– 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Шайби: 0:1 – 16 Беррі (Комфер, Рантанен), 1:1 – 17 Макгинн (Ліндхольм), 2:1 – 40 Макгинн (Слэвин, Ліндхольм), 3:1 – 53 Скіннер (Ахо, Стемпняк) Коламбус – Нью-Джерсі– 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 17 Дюбуа (Панарін), 2:0 – 31 Панарін (Еткінсон, Джонс), 3:0 – 33 Андерсон (Дженнер, Бобровський), 4:0 – 34 Бьоркстранн, 5:0 – 46 Фоліньо (Бьоркстранн, Джонс), 6:0 – 49 Калверт (Дженнер, Дубінські), 6:1 – 56 Палмієрі Аризона – Філадельфія – 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 3 Демерс (Степан, Келлер), 1:1 – 10 Жиру (Гостисбеер, Ворачек), 1:2 – 11 Раффль (Уіл, Лоутон), 2:2 – 20 Голігоскі (Фішер, Ялмарссон), 2:3 – 22 Сіммондс (Кутюр'є, Гостисбеер), 3:3 – 41 Риналдо (Домі) Міннесота – Чикаго– 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 1 Койл (Сперджен, Парізе), 2:0 – 6 Койву (Сутер, Дамба), 3:0 – 22 Койл (Олофссон, Е. Стаал) Сан-Хосе – Едмонтон– 6:4 (2:0, 1:3, 3:1) Шайби: 1:0 – 1 Райан (Павелскі, Донський), 2:0 – 7 Павелскі, 3:0 – 22 Гудроу (Хансен), 3:1 – 28 Кессіан, 3:2 – 34 Кессіан (Рассел, Овитю), 3:3 – 38 Драйзайтль (Каммаллері, Клефбом), 3:4 – 41 Девідсон (Каммаллері, Драйзайтль), 4:4 – 43 Гертл (Лабанк, Кутюр), 5:4 – 57 Райан (Павелскі, Майєр), 6:4 – 58 Павелскі (Карлссон, Тірні)

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