"Донбас" впевнено переграв "Вовків" і продовжив переможну серію в УХЛ

Матч завершився з рахунком 6:1.

Другий матч 37-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги пройшов у Дружківці, де донецький «Донбас» приймав аутсайдера нинішнього чемпіонату – ХК «Вовки» (Бровари) і виграв з рахунком 6:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок броварський клуб почав на диво, активно і гравці «Вовків» навіть завдали кілька кидків по воротах Богдана Дяченко. Проте донеччани швидко заволоділи перевагою і на 8-ій хвилині Олександр Александров з передачі Ярослава Свищева пробив Микиту Гордюшина.

Друга шайба у ворота «Вовків» вирушила вже за п'ять хвилин - відзначився капітан донецького клубу Віктор Захаров.

Друга 20-хвилинка пройшла за сценарієм першої – голкіпера противника донеччани пробили аж на середині періоду завдяки точному кидку Віктора Захарова. Однак, «Вовки» повернули інтригу, коли кращий снайпер броварського клубу Соломон Шапіро реалізував чисельну перевагу своєї команди.

Заключний період підопічні Сергія Вітера почали більш активно, і неодноразово зазіхали на ворота гостей. На сьомій хвилині фінальної двадцятихвилинки це дало свій результат – підопічні Рафаїла Умярова не стримали натиск «Донбасу», і Олександр Костіков потужним кидком збільшив розрив між командами.

Під завісу поєдинку донеччани ще двічі відзначилися у воротах броварського клубу – голи на свій рахунок записали Вадим Мазур і Владислав Луговий. Однак Демид Лучників за 3 секунди до кінця періоду застав зненацька голкіпера донеччан, встановивши остаточний рахунок 6:2.

Свій наступний матч «Донбас» і «Вовки» проведуть вже завтра, в неділю, 11 лютого, о 16:30.

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

10 лютого.

«Донбас» - «Вовки» 6:1 (2:0, 1:1, 3:1)

Шайби: 1:0 Александров (Свищев), 07:44. 2:0 Захаров (Костиков, Савченко), 15:44. 3:0 Захаров (Влад), 30:11. 3:1 Овчинников (Забулонов), 32:21. 4:1 Костіков (Коренчук, Савченко - жердина. підлога.), 46:03. 5:1 Мазур (Григор'єв, Свищев), 53:12. 6:1 Луговий (Кузьмик, Александров), 54:58. 6:2 Лучників (Мікульчик, Шапіро), 59:57.

«Білий Барс» - «Кременчуг» 4:3 (1:1; 1:1; 2:1)

Шайби: 0:1 Шиманський (Алексанян-Петрович), 13:58. 1:1 Тимченко (Панов, Даниленко), 15:45. 2:1 Васильєв (Гуменюк, Ромащенко), 24:18. 2:2 Чернишенко (Роганов), 29:02. 2:3 Красильников (Чернишенко, Роганов), 45:15. 3:3 Даниленко (Ядловський - 5х3), 54:05. 4:3 Логач (Даниленко, Тимченко - 5х3), 58:06.

«Галицькі Леви» - МХК «Динамо» 4:2 (1:0; 1:0; 2:2)

Шайби: 1:0 Арабів (Муртищев - менше і менше.), 12:05. 2:0 Панченко (Арабів, Абаджян - більш.), 36:19. 3:0 Сисак (Сірченко, Арабів), 41:08. 4:0 Арабів (Алексійчук, Муртищев), 43:35. 4:1-Олійник (Піддубний, Чердак), 49:22. 4:2 Сиротенко (Максименко, Худяков), 59:46.