"Даллас" здобув п'яту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

"Старз" обіграли "Піттсбург" в серії буллітів.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Далас" здобув п'яту перемогу поспіль, обігравши в серії булітів "Піттсбург", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 5:4.

"Старз" програвали з рахунком 0:2, забили три голи поспіль, а за 73 секунди до кінця третього періоду дозволили "Пітсбургу" зрівняти рахунок, але змогли вирвати перемогу в серії буллітів і продовжили переможну серію до п'яти матчів. Джеймі Бенн відзначився трьома передачами, Олександр Радулов продовжив результативну серію до трьох ігор, а Карі Лехтонен зробив 34 сейва і не дав супернику забити жодного булліта. Бенн зробив три передачі в 13-й раз в кар'єрі і зрівнявся за цим показником з Сергієм Зубовим на другому місці в історії "Далласа".

"Пінгвінз" зазнали другої поразки за сім матчів. Євген Малкін не зміг продовжити гольову серію до шести ігор, але зробив одну передачу. Сідні Кросбі не може забити 400-й гол у кар'єрі в 10 матчах поспіль.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

9 лютого.

Айлендерс – Детройт – 7:6 ОТ (0:3, 1:0, 5:3)

Шайби: 0:1 – 2 Манта (Крунвалль, Зеттерберг), 0:2 – 5 Фрк (Бертуцци), 0:3 – 14 Зеттерберг (Грін, Нюквист), 1:3 – 29 Еберле (Барзэл), 2:3 – 43 Нелсон (Пелек, Хікі), 2:4 – 47 Хелм (Абделькадер, Нільсен), 2:5 – 49 Манта (Зеттерберг, Крунвалль), 3:5 – 54 Нелсон (Барзэл), 4:5 – 55 (Бейлі, Барзэл), 5:5 – 56 Ледді (Еберле, Таварес), 6:5 – 58 Бейлі (Барзэл, Таварес), 6:6 – 59 Грін (Ларкін, Зеттерберг), 7:6 – 63 Нелсон (Барзэл)

Рейнджерс – Калгарі– 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – 7 Гейс (Деарнэ, Деанджело), 1:1 – 18 Кулак (Годро, Ферланд), 2:1 – 31 Грабнер (Гейс, Міллер), 2:2 – 32 Лазар (Стэйджан, Ломберг), 2:3 – 38 Ткачак (Броді, Хемілтон), 3:3 – 46 Неш (Зукарелло-Асен, Холден), 4:3 – 52 Зибанежад (Шей, Міллер)

Вашингтон – Коламбус– 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 5 Карлсон (Врана, Кузнєцов), 1:1 – 6 Дюбуа, 2:1 – 19 Кузнєцов (Нісканен, Масла), 2:2 – 20 Панарін (Джонс), 3:2 – 24 Бігл (Сміт-Пеллі, Стівенсон), 4:2 – 26 Еллер (Помилки)

Флорида – Лос-Анджелес– 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 11 Экблад (Метісон, Мальгін), 1:1 – 23 Шор (Эндрофф, Форборт), 1:2 – 36 Бродзински (Форборт), 1:3 – 40 Копітар (Форборт, Иафалло)

Кароліна – Ванкувер– 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 1 Піску (Агв, Дж.Стаал), 2:0 – 14 Ді Джузеппе (Хэнифин, Ліндхольм), 3:0 – 19 Агв (Піску, Слэвин), 3:1 – 23 дель Зотто (Берча, Бьега), 4:1 – 47 Вільямс (Скіннер)

Вінніпег – Сент-Луїс– 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Шайби: 0:1 – 24 Тарасенко (Стеен), 0:2 – 30 Берглунд (Шварц, Бортуццо), 0:3 – 31 Стеен (Пьетранжело), 1:3 – 37 Коннор (Рословик), 2:3 – 51 Лайні (Wheeler, Коннор), 2:4 – 52 Тарасенко (Баумистер, Штястны), 2:5 – 59 Шварц

Даллас – Піттсбург – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 9 Шейэн (Коул, Астон-Різ), 0:2 – 10 Хагелін, 1:2 – 17 Сегін (Хетерінгтон, Бенн), 2:2 – 42 Клингберг (Бенн, Радулов), 3:2 – 46 Хем'юс (Бенн, Патерин), 3:3 – 58 Шульц (Летанг, Малкін)

Анахайм – Едмонтон– 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 2 Ліндхольм, 2:0 – 35 Перрі (Гецлаф), 2:1 – 36 Слепышев, 3:1 – 43 Кеслер (Кольяно, Ліндхольм), 3:2 – 54 Рассел (Маруна, Макдэвид)