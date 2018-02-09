"Тампа" перемогла "Ванкувер" і зберегла лідерство в загальній таблиці НХЛ

Матч завершився з рахунком 5:2.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Тампа" обіграла "Ванкувер" і зберегла лідерство в загальній таблиці повідомляє офіційний сайт ліги. Матч завершився з рахунком 5:2. НХЛ. Регулярний чемпіонат. 8 лютого. Філадельфія – Монреаль– 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) Шайби: 1:0 – 20 Конекны (Кутюр'є, Жиру), 1:1 – 29 Лехконен, 2:1 – 29 Жиру (Сіммондс, Гостисбеер), 2:2 – 38 Шоу (Фроуз), 3:2 – 40 Ворачек (Гостисбеер, Жиру), 4:2 – 41 Конекны (Гостисбеер), 4:3 – 57 Галлахер (Гальченюк, Друэн), 5:3 – 59 Проворов (Елліотт) Нью-Джерсі – Калгарі– 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Шайби: 0:1 – 24 Монахан (Джиордано, Хемілтон), 1:1 – 27 Хол, 1:2 – 34 Годро (Ферланд), 1:3 – 38 Монахан (Броді, Годро), 2:3 – 47 Заха (Хол, Бойл) Баффало – Айлендерс– 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) Шайби: 1:0 – 7 Айкел (Нельсон, Райнхарт), 2:0 – 13 Родрігес (Райнхарт, Сканделла), 3:0 – 27 О'райллі (Окпосо, Ристолайнен), 3:1 – 33 Таварес (Хікі, Нелсон), 3:2 – 47 Джонстон (Клаттербак), 3:3 – 54 (Ледді, Бейлі), 4:3 – 55 Райнхарт (Айкел, Родрігес) Тампа-Бей – Ванкувер– 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) Шайби: 1:0 – 14 Кучеров (Хедман, Киллорн), 2:0 – 21 Гурде (Сергачев, Джонсон), 3:0 – 33 Ерні (Намісників, Швидкий), 4:0 – 37 Стэмкос (Гурде, Джонсон), 4:1 – 46 Босер (Х. Сивин, Едлер), 4:2 – 50 Берча (Едлер, Хорват), 5:2 – 56 Хедман (Кучеров, Стэмкос) Оттава – Нешвілл – 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 1 Суббан, 1:1 – 8 ДиДоменико (Сміт, Дзингел), 1:2 – 18 Йернкрук (Хартнелл, Боніно), 2:2 – 24 Маккормік (Боровецки, Дзингел), 3:2 – 31 Пяярві-Свенссон (Карлссон), 3:3 – 55 Суббан (Йосі, Хартнелл), 4:3 – 63 Хоффман (Дюшен, Шабо) Міннесота – Арізона – 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2) Шайби: 1:0 – 17 Е. Стаал (Енніс, Сперджен), 2:0 – 25 Каллен (Олофссон, Дамба), 3:0 – 29 Райллі (Парізе, Каллен), 3:1 – 31 Казінс (Річардсон, Голігоскі), 3:2 – 48 Коннотон (Голігоскі, Степан), 3:3 – 59 Казінс (Екман-Ларссон, Степан), 3:4 – 63 Келлер (Коннотон, Перлини) Сент-Луїс – Колорадо– 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 8 Шенн (Данн, Шварц), 1:1 – 22 Бурк, 2:1 – 24 Барбашов (Апшолл, Парайко), 3:1 – 25 Шенн (Берглунд), 4:1 – 27 Бродзяк (Стеен, Данн), 5:1 – 35 Пьетранжело (Штястны, Данн), 6:1 – 46 Штястны (Гуннарссон, Баумистер) Чикаго – Даллас– 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Шайби: 1:0 – 9 Тэйвс (Сібрук), 1:1 – 25 Сегін (Хем'юс, Радулов), 1:2 – 26 Джонс (Факсу, Элие), 2:2 – 32 Анісімов (Хиностроза, Сібрук), 2:3 – 39 Питлик (Клингберг), 2:4 – 59 Сегін (Патерин) Сан-Хосе – Вегас– 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) Шайби: 1:0 – 4 Павелскі (Майєр, Бернс), 1:1 – 14 Хаула (Міллер, Перон), 1:2 – 20 Карлссон (Сміт, Маршессо), 2:2 – 31 Майєр (Тірні, Бернс), 3:2 – 47 Павелскі (Бернс, Кутюр), 3:3 – 49 Макнэбб (Ікін, Ліндберг), 3:4 – 55 Ніл (Міллер, Перон), 3:5 – 58 Маршессо (Сміт)

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