"Донбас" на виїзді розгромив "Галицьких Левів" і здобув 35-ту перемогу поспіль в УХЛ

Матч у Новояворівську завершився з рахунком 3:15.

Перший матч 36-го туру УХЛ відбувся Новояворівську, де «Галицькі Леви» приймали лідера поточного чемпіонату донецький "Донасс" і були розгромлені з рахунком 3:15, повідомляє офіційний сайт змагань.

Варто відзначити, що це була остання зустріч команд у регулярному чемпіонаті.

Донеччани відразу показали, що візьмуть гру під свій повний контроль, і почали поєдинок з моментальної атаки, яку вдалося реалізувати Владиславу Луговому – на першій же хвилині форвард відкрив рахунок. А через шість хвилин Ілля Коренчук використовував чисельну перевагу «Донбасу» і подвоїв рахунок на табло. Надалі, перевага гостей продовжувало зростати.

В Інших матчах дня "Динамо" обіграло "Білий Барс", а "Кременчуг" - "Вовків" з Броварів.

«Галицькі Леви» - «Донбас» 3:15 (0:4, 2:7, 1:4)

Шайби: 0:1 Луговий (Матвієнко, Коренчук), 00:41. 0:2 Коренчук (Лялька, Луговий - подвійний. більшіс.), 06:20. 0:3 Костіков (Влад, Лялька), 17:11. 0:4 Коренчук (Александров, Кузьмик), 19:36. 0:5 Влад (Коренчук, Лялька - більш.), 22:27. 0:6 Григор'єв (Коренчук, Коваленко), 22:55. 0:7 Коренчук (Кузьмик, Александров), 25,04. 0:8 Свищев (Коренчук), 27:11. 0:9 Свищев (Ворона, Бруківки), 28:02. 1:9 Алексейчук (Муртищев, Сірченко - більш.), 32,12. 1:10 Мостовий (Ворона, Григор'єв), 34:03. 1:11 Матвієнко (Кузьмик, Коренчук), 34:52. 2:11 Двірник (Генералів), 37:09. 3:11 Генералів (Середа), 40:45. 3:12 Ворона (Мостовий, Свищев), 42:37. 3:13 Савченко (Коваленко, Мазур), 43:35. 3:14 Кузьмик (Луговий, Коренчук), 45:57. 3:15 Кузьмик (Коренчук, Ординський), 59:02.

МХК «Динамо» - «Білий Барс» 7:4 (1:3; 2:1; 4:0)

Шайби: 0:1 Тимченко (Табашник, Ромащенко - більш.), 03:42. 1:1 Олійник (Горище), 11:18. 1:2 Даниленко (Лісників, Разумов), 14:19. 1:3 Тимченко (Табашник, Ромащенко), 18:26. 2:3 Олійник (Халін, Горище), 23:26. 3:3 Горище (Піддубний, Олійник), 26:58. 3:4 Разумов, 33:13. 4:4 Горище (Піддубний, Олійник), 40:28. 5:4-Олійник (Горище), 43:27. 6:4 Горище (Піддубний, Халін - подвійний. більшіс.), 50:38. 7:4 Худяков (Максименко, Сиротенко - більш.), 51:29.

"Вовки" - "Кременчуг" 4:6 (1:4, 2:2, 1:0)