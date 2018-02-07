"Вашингтон" врятувався з матчі з "Коламбусом", "Калгарі" обіграв "Чикаго" в НХЛ

"Піттсбург" здобув бойову перемогу над "Вегасом".

Напередодні у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулися чергові матчі. "Калгарі" обіграв на виїзді "Чикаго". "Вашингтон" на останній хвилині основного часу врятувався у зустрічі з "Коламбусом". Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ. Баффало – Анахайм – 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Шайби: 1:0 – 3 Гиргенсонс (Нельсон), 1:1 – 20 Ракелль (Гецлаф, Фаулер), 2:1 – 37 Айкел (Окпосо, Райнхарт), 2:2 – 39 Каше (Річі, Менсон), 2:3 – 51 Перрі, 3:3 – 59 О'Райллі (Райнхарт, Айкел), 3:4 – 61 Хенрік (Монтур, Каше) Піттсбург – Вегас– 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) Шайби: 0:1 – 2 Карлссон (Сміт, Маршессо), 0:2 – 26 Ніл (Перон, Шмідт), 1:2 – 31 Рівс (Шейен), 2:2 – 37 Коул (Кросбі, Раст), 3:2 – 38 Гюнцель (Думулін, Кросбі), 4:2 – 43 Малкін (Кессел), 5:2 – 46 Кессел (Хагелін, Малкін), 5:3 – 46 Карпентер (Бельмар, Так), 5:4 – 52 Маршессо (Сміт) Коламбус – Вашингтон– 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Шайби: 1:0 – 1 Савар (Веннберг), 1:1 – 4 Карлсон (Кузнєцов, Бекстрем), 1:2 – 25 Вілсон (Юос, Овечкін), 2:2 – 53 Дубінські (Калверт, Нутіваара), 2:3 – 59 Бекстрем (Овечкін, Оші) Кароліна – Філадельфія – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 15 Ліндхольм (Фолк, Терявяйнен), 1:1 – 36 Сіммондс (Патрік, Ворачек), 1:2 – 64 Уіл (Філппула, Гостисбеєр) Оттава – Нью-Джерсі– 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 1 Зейджак (Ноусен), 1:1 – 13 Хоффман (Карлссон, Дюшен), 2:1 – 14 ДіДоменіко (Дзингел, Сісі), 3:1 – 18 Дюшен (Клаессон, Хоффман), 4:1 – 28 Уайт (Дюшен, Шабо), 4:2 – 30 Хол (Палмієрі, Заха), 5:2 – 39 Сміт (Берроуз, Пажо), 5:3 – 45 Палмієрі (Вуд, Заха) Вінніпег – Арізона– 4:3 (3:2, 1:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 1 Рословик (Бафлин, Енстрем), 1:1 – 4 Коннотон (Дворак, Арчибальд), 2:1 – 7 Бафлін (Перро, Літтл), 3:1 – 14 Петан (Дані, Чьяро), 3:2 – 17 Дворак (Екман-Ларссон, Степан), 4:2 – 22 Куліков (Копп, Коннор), 4:3 – 40 Степан (Голігоскі) Детройт – Бостон– 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Шайби: 1:0 – 22 Фрк (Зеттерберг, Крунвалль), 1:1 – 32 Куралі (Хейнен, Пастрняк), 1:2 – 34 Крейчі (Спунер, Дебраск), 1:3 – 48 Хейнен (Царник, Куралі), 2:3 – 58 Нільсен (Ларкін, Фрк) Флорида – Ванкувер– 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 16 Макгінн, 1:1 – 31 Гранлунд (Саттер), 2:1 – 36 Барков (Бьюгстед, Писик), 3:1 – 59 Барков (Трочек, Екблад) Сент-Луїс – Міннесота– 2:6 (1:3, 0:2, 1:1) Шайби: 1:0 – 1 Шварц (Баумістер, Парайко), 1:1 – 2 Нідеррайтер (Е. Стаал, Олофссон), 1:2 – 16 Фоліньо (Уінник), 1:3 – 18 Койву (Сутер, Гранлунд), 1:4 – 29 Цукер (Гранлунд), 1:5 – 36 Дамба (Койву, Цукер), 1:6 – 45 Парізе (Сперджен, Е. Стаал), 2:6 – 52 Яшкін (Парайко, Стеен) Чикаго – Калгарі– 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Шайби: 1:0 – 3 Дебринкат (Тейвс, Оестерле), 1:1 – 21 Хемілтон (Годро, Монахан), 1:2 – 56 Стоун (Ферланд, Броді), 1:3 – 58 Монахан (Годро), 2:3 – 59 Кейн (Шмальц, Анісімов) Колорадо – Сан-Хосе– 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Шайби: 1:0 – 22 Бурк (Джост, Комфер), 2:0 – 24 Джост (Жирар, Якупов), 2:1 – 33 Уорд (Гудроу, Влешик), 3:1 – 59 Комфер (Немет)

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