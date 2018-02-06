Чотири голи і передача капітана "Едмонтона" Макдевіда забезпечили перемогу над "Тампою"

Матч завершився з рахунком 6:2.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід провів найкращий матч у кар'єрі, вперше забивши чотири голи і додавши до цього одну передачу, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 6:2.

Хет-трик (забив три і більше голів) став для нього третім у кар'єрі. Макдевід забивав на будь-який смак: в більшості, після ефектного проходу в ближній кут, після виходу один на один і після божевільного рикошету. Він став третім гравцем в сезоні, який закинув чотири шайби. Раніше це робили Патріс Бержерон ("Бостон", 6 січня) і Олександр Овечкін ("Вашингтон", 7 жовтня).

"Треба бути готовим, коли в гості приїжджає лідер ліги, - сказав Макдевід. - Ми зазнали кілька невдач в іграх з командами з Східного узбережжя, так що хотіли реабілітуватися".

Голом і двома передачами у "Ойлерс" відзначився Леон Драйзайтль. "Едмонтон" здобув п'яту перемогу в семи матчах, а "Тампа" завершила восьмиматчевое гостьове турне (5-3-0).

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

5 лютого.

Торонто – Анахайм– 7:4 (1:0, 3:3, 3:1)

Шайби: 1:0 – 6 Меттьюс (Ст. Нюландер, Хайман), 1:1 – 20 Гецлаф (Перрі, Ракелль), 2:1 – 25 Ст. Нюландер (Гардінер), 2:2 – 28 Ракелль (Перрі, Гецлаф), 2:3 – 31 Каші (Сильверберг, Перрі), 3:3 – 35 Марнер (ван Римсдайк, Кадри), 4:3 – 37 Комарів (Кадри, Гардінер), 4:4 – 42 Ракелль (Менсон, Перрі), 5:4 – 43 Ст. Нюландер (Гардінер), 6:4 – 56 Меттьюс (Капанен), 7:4 – 59 Хайман (Меттьюс, Браун)

Айлендерс – Нешвілл– 4:5 (3:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 4 Таварес (Чи, Бейлі), 1:1 – 11 Фіала (Сміт, Терріс), 1:2 – 13 Фіала (Елліс, Боніно), 2:2 – 14 Пулок (Нельсон, Ледд), 3:2 – 17 Сизикас (Чимера), 4:2 – 23 Ледді (Нельсон, Ледд), 4:3 – 36 Йернкрук (Екхольм, Хартнелл), 4:4 – 59 Джохансен (Арвідссон, Суббан), 4:5 – 63 Йосі (Боніно)

Даллас – Рейнджерс– 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 17 Деарнэ ( Міллер, Леттьери), 1:1 – 34 Сегін (Радулов, Спецца), 2:1 – 44 Ганзал (Линделль, Хонка)

Едмонтон – Тампа-Бей– 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 1 Макдэвид (Строум, Клефбом), 1:1 – 9 Киллорн (Гурде), 2:1 – 17 Драйзайтль (Макдэвид, Строум), 3:1 – 22 Макдэвид (Беннінг, Драйзайтль), 4:1 – 32 Пакаринен (Летесту, Слепышев), 4:2 – 41 Гурде (Джонсон), 5:2 – 46 Макдэвид, 6:2 – 53 Макдэвид (Каммаллери, Драйзайтль)