"Вегас" вирвав перемогу у "Вашингтона" у чемпіонаті НХЛ

"Монреаль" розправився з "Оттавою".

Напередодні пройшли три поєдинки регулярного чемпіонату НХЛ. "Вегас" з мінімальним рахунком 4:3 переграв "Вашингтон Кепіталз" на виїзді. "Столичні" тричі у матчі вели в рахунку, але все одно поступилися. Про це повідомляє офіційний сайт Національної хокейної ліги. Вашингтон – Вегас– 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Шайби: 1:0 – 7 Стівенсон (Нісканен, Бігл), 1:1 – 16 Карпентер (Шмідт, Бельмар), 2:1 – 28 Нісканен (Орлов, Кузнєцов), 2:2 – 38 Сміт (Маршессо, Так), 3:2 – 40 Бекстрем (Бураковскі, Юос), 3:3 – 49 Сміт (Карлссон, Маршессо), 3:4 – 54 (Бельмар, Карпентер) Монреаль – Оттава– 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 22 Хоффман, 1:1 – 26 Петрі (Гальченюк, Пачиоретті), 2:1 – 27 Лехконен (Мете, Щербак), 3:1 – 38 Лехконен (Галлахер, Плеканец), 4:1 – 56 Плеканец Кароліна – Сан-Хосе– 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Шайби: 0:1 – 4 Майєр (Бернс, Донський), 1:1 – 17 Ахо (Дж.Стаал), 1:2 – 19 Тірні (Карлссон, Бедкер), 1:3 – 22 Бернс (Райан, Уорд)

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