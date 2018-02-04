"Донбас" мінімально обіграв "Білий Барс" та інші матчі ігрового дня в УХЛ

Успіху сьогодні також досягли ХК "Кременчук" і "Галицькі Леви".

В неділю відбулися три матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. У матчі двох лідерів перемога знову дісталася "Донбасу", але на цей раз "Білий Барс" уникнув розгрому (1:2). "Кременчук" на виїзді більш впевнено обіграв харківське "Динамо" (5:1), а "Галицькі Леви" взяли реванш за вчорашню поразку у "Броварських Вовків" (3:2).

Про це повідомляє офіційний сайт української ліги.

Нагадаємо, в поточному сезоні УХЛ перетворилася в юніорсько-молодіжну першість, неофіційно заборонивши гравцям виступати старше 1993 року народження, а кістяк команд складають юніори 1998 року народження і молодше.

Донбас — Білий Барс 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 10:54 Новіков (Коваленко) — 1:0; 23:18 Лялька (буліт) — 2:0; 46:18 Бондаренко — 2:1

Динамо Харків — ХК " Кременчук 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Шайби: 09:18 Скребела (Максименко) — 1:0; 31:29 Грицько (Красильников, Бойков — більш.) — 1:1; 32:37 Гриценко (менш.) — 1:2; 43:02 Сеник (Красильников, Бойков) — 1:3; 45:40 Гриценко (Шиманський) — 1:4; 56:40 Толстушко (Алексанян, Грицько) — 1:5

Галицькі Леви — Броварські Вовки 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 02:26 Абаджян (Чіканцев, Панченко) — 1:0; 08:39 Черемнов (Боронило, Шапіро) — 1:1; 17:14 Забулонов (Боронило) — 1:2; 26:15 Арустамов (Панченко) — 2:2; 45:16 Сисак (Муртищев, Алексейчук — більш.) — 3:2