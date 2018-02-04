"Калгарі" обіграв "Чикаго", "Флорида" зломила "Детройт" в НХЛ

Відбулися поєдинки регулярної першості.

Напередодні відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. "Оттава" здобула важку перемогу в гостях над "Філадельфією", перестрілявши суперника у серії булітів. "Сент-Луїс" на останніх хвилинах врятувався у грі з "Баффало".

Про це повідомляє сайт турніру.

Філадельфія – Оттава – 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 10 Дюшен (Уайт, Хоффман), 0:2 – 11 Брассар (Дзингел, Сісі), 1:2 – 23 Кутюр'є (Конекни, Гудас), 1:3 – 33 ДиДоменіко (Дзингел), 2:3 – 54 Лоутон (Конекни, Меннінг), 3:3 – 59 Патрік (Конекни, Гостисбеєр)

Монреаль – Анахайм– 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 2:0 – 8 Морроу (Щербак, Мете), 3:0 – 10 Шлемко (Галлахер, Гальченюк), 4:0 – 23 Петрі (Гальченюк, Пачиоретті), 4:1 – 28 Перрі (Фаулер, Ракелль), 4:2 – 32 Ракелль (Фаулер, Річі), 5:2 – 55 Петрі (Галлахер, Морроу)

Айлендерс – Коламбус– 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 6 Андерсон (Йокінен, Дюбуа), 1:1 – 17 Ледді (Барзел, Таварес), 2:1 – 31 Бейлі (Пулок, Бовильє), 2:2 – 32 Еткінсон (Панарін), 2:3 – 38 Фоліньо (Бьоркстранн), 3:3 – 42 Еберле (Сізікас, Барзел), 4:3 – 45 Нелсон (Пулок, Ледд)

Бостон – Торонто– 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 4 Бержерон (Хейнен), 1:1 – 8 Марнер (Кадрі, Райллі), 2:1 – 29 Пастрняк (Хейнен, Крюг), 3:1 – 36 Крюг (Крейчі, Царник), 4:1 – 58 Шаллер (Хара, Раск)

Баффало – Сент-Луїс– 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 54 Гуннарссон (Штястни)

Нью-Джерсі – Піттсбург– 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 20 Зейджак (Ноусен, Колман), 2:0 – 23 Колман (Зейджак, Ноусен), 2:1 – 46 Малкін (Кессел, Коул), 3:1 – 49 Зейджак (Хол, Сиверсон)

Флорида – Детройт– 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 3 Екблад (Йєндл, Юбердо), 1:1 – 28 ДеКайзер (Хелм, Нільсен), 2:1 – 33 Барков (Бьюгстед, Дадонов), 2:2 – 43 ДеКайзер (Нільсен, Хелм), 3:2 – 59 Юбердо (Екблад, Йєндл)

Нешвілл – Рейнджерс– 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Шайби: 1:0 – 20 Суббан (Арвідссон, Форсберг), 2:0 – 37 Фіала (Сміт), 2:1 – 40 Міллер (Макдона, Зукарелло-Асен), 3:1 – 42 Сиссонс (Суббан), 4:1 – 54 Арвідссон (Форсберг, Джохансен), 4:2 – 54 Зибанежад (Міллер, Макдона), 5:2 – 57 Фіала (Терріс, Йосі)

Даллас – Міннесота– 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 28 Янмарк-Нюлен (Спецца, Клінгберг), 2:0 – 29 Джонс, 3:0 – 31 Бенн (Сегін, Шор), 4:0 – 34 Сегін (Радулов, Бенн), 4:1 – 45 Цукер (Сперджен, Гранлунд), 5:1 – 48 Радулов (Сегін), 6:1 – 56 Хем'юс (Річі, Патерін)

Калгарі – Чикаго – 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 7 Шмальц (Кейн), 0:2 – 21 Хиностроза (Кейн, Сібрук), 1:2 – 25 Стейджан (Броді, Хемонік), 2:2 – 32 Годро (Джиордано, Ферланд), 2:3 – 34 Дюклер, 3:3 – 49 Фролік (Баклунд), 4:3 – 60 Монахан (Броді)

Ванкувер – Тампа-Бей– 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайби: 0:1 – 1 Куніц (Кучеров, Строльман), 0:2 – 5 Хедман (Кучеров, Стемкос), 0:3 – 35 Гурде (Пеку, Сергачов), 1:3 – 50 Ванек (Босер, Стечер), 2:3 – 54 Босер (Саттер), 2:4 – 56 Конахер

Лос-Анджелес – Арізона– 4:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 7 Іафалло (Кемпе, Тоффолі), 2:0 – 22 Льюїс (Маззін, Мітчелл), 3:0 – 25 Кемпе (Браун), 4:0 – 38 Маззін (Копітар, Дауті), 5:0 – 46 Копітар (Іафалло, Гревел)