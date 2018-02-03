У матчі Української хокейної ліги сталася масова бійка гравців (відео)
23:47, 03 лютого 2018Хокей
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Масова бійка зафіксована в матчі лідерів чемпіонату УХЛ.
Масова бійка сталася між гравцями "Донбасу" і "Білого Барса" / uhl.com.ua
У матчі лідерів чемпіонату Української хокейної ліги – «Донбасу» та «Білого Барсу» - сталася масова бійка, в якій взяли участь не тільки хокеїсти, які перебували на льоду, але і деякі запасні гравці, повідомляє прес-служба УХЛ..
В результаті бійки арбітр зустрічі Максим Урда виписав учасникам бійки 115 хвилин штрафу. При цьому гравці «Донбасу» Олександр Влад, Андрій Григор'єв і Віктор Захаров закінчили зустріч достроково.
Як повідомляв УНІАН, сам матч завершився перемогою «Донбасу» 7:3, яка дозволила донеччанам зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці.
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