"Піттсбург" ефектно обіграв "Вашингтон" в центральному матчі дня НХЛ

Гра завершилася з рахунком 7:4.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Піттсбург" і "Вашингтон" провели один з найяскравіших матчів сезону, закинувши на двох 11 шайб, повідомляє офіційний сайт ліги.

Принципові суперники видали супер-шоу.

Це був один з найбільш яскравих і захоплюючих матчів сезону на даний момент. "Пінгвінз" вели в рахунку 3:1 і 4:3, а "Вашингтон" обидва рази знаходив у собі сили зрівняти становище. Однак на початку третього періоду "Піттсбург" закинув три шайби за чотири хвилини і вирвав перемогу.

Євген Малкін забив два голи і зробив дві передачі, набравши 10-е очко в трьох останніх іграх. З 28 голами він займає друге місце в суперечці снайперів.

Філ Кессел набрав 3 (2+1) очки і вийшов на друге місце гонки бомбардирів. На його рахунку 62 бали, всього на два менше, ніж у Микити Кучерова з "Тампи". Метт Мюррей відбив 29 кидків і допоміг "Пітсбургу" здобути четверту перемогу поспіль, а також дев'яту в останніх 11 зустрічах. Сідні Кросбі продовжив результативну серію до 11 ігор, зробивши дві передачі, однак він не забивав в останніх семи поєдинках.

У складі "Вашингтона" 3 (2+1) бали набрав Олександр Овечкін, а Євген Кузнєцов та Дмитро Орлов забили по голу і зробили 3 передачі.

"Кепіталз" лідирують у Столичному дивізіоні, але зазнали четвертої поразки в шести зустрічах (2-2-2). Ключем до перемоги "Піттсбурга" стала гра в нерівних складах: господарі реалізували три шанси з чотирьох, а "Вашингтон" - жодного з трьох.

"Піттсбург" на початку третього періоду позбувся Патріка Хорнквіста, який отримав травму в зіткненні з Бруксом Орпиком.

НХЛ Регулярний чемпіонат.

2 лютого.

Піттсбург – Вашингтон– 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)

Шайби: 1:0 – 2 Кессел (Гюнцель, Шейэн), 2:0 – 15 Хагелін, 2:1 – 18 Овечкін (Юос), 3:1 – 20 Хернквист (Малкін, Кросбі), 3:2 – 23 Орлов (Нісканен, Еллер), 3:3 – 31 Кузнєцов (Овечкін, Вілсон), 4:3 – 41 Малкін (Мяяття, Кессел), 4:4 – 41 Овечкін (Орлов, Кузнєцов), 5:4 – 46 Раст (Шейэн, Летанг), 6:4 – 47 Кессел (Хагелін, Малкін), 7:4 – 50 Малкін (Кросбі, Гюнцель)

Кароліна – Детройт– 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 8 Агв (Терявяйнен, Фолк), 1:1 – 16 ДеКайзер (Татар, Хелм), 1:2 – 25 Дейлі (Хелм), 1:3 – 47 Нюквист (Зеттерберг), 1:4 – 53 Хелм (Гленденинг)

Коламбус – Сан-Хосе– 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 5 Кутюр (Гертл, Лабанк), 1:1 – 24 Дженнер (Кукан, Еткінсон), 1:2 – 30 Лабанк (Павелскі), 1:3 – 46 Влэшик (Кутюр, Браун)

Міннесота – Вегас– 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 10 Е. Стаал (Дамба, Райллі), 2:0 – 15 Койл (Ерікссон Ек, Брудин), 3:0 – 21 Енніс (Брудин), 3:1 – 26 Хаула (Перон, Міллер), 4:1 – 36 Сперджен (Е. Стаал, Сутер), 4:2 – 52 Шмідт (Хаула, Перон), 5:2 – 58 Е. Стаал (Брудин, Дамба)