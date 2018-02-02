Збірна України з хоккею з м`ячем програла Монголії в матчі чемпіонату світу

Гра завершилася в додатковий час з рахунком 2:3.

У Харбіні (Китай) завершився матч плей-офф турніру за 13-14 місця чемпіонату світу з хокею з м'ячем, в якому збірна України програла команді Монголії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився у додатковий час з рахунком 2:3.

Гра проходила в абсолютно рівній боротьбі. Більше того, українці відкрили рахунок вже на 1-й хвилині і довгий час зберігали свою перевагу, пішовши на перерву в лідерах. Гол на рахунку Івана Шведченко, якому асистував капітан команди Андрій Марковиченко.

Більше того, у другому таймі, на 38-й хвилині (команди грали у форматі два тайма по 30 хвилин) Олександр Бадамшин подвоїв перевагу збірної України. Ще одна гольова передача у цьому моменті на рахунку Марковиченко.

Але у час, що залишився монголи зуміли зрівняти рахунок. На 42-й хвилині гол забив Тамір, а на 52-й - Баярсайхан. Нарешті, в додатковий час, на 64-й хвилині Ідер Герелт забив переможний гол своєї команди.

Таким чином, збірна України посіла підсумкове 6-е місце в Турнірі В та 14-е місце в рамках всього чемпіонату світу-2018.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України обіграла Монголію на груповому етапі турніру з рахунком 3:1.

Чемпіонат світу з хокею з м'ячем проходить в Харбіні і Хабаровську з 28 січня по 4 лютого.