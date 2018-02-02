"Вегас" здобув 34-ту перемогу в сезоні і встановив рекорд для клубів-новачків НХЛ

"Голден Найтс" обіграли "Вінніпег Джетс" в гостях у овертаймі з рахунком 2:3.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Вегас" здобув 34-ту перемогу в сезоні і встановив рекорд серед клубів-новачків, побивши досягнення "Флориди" і "Анахайма", повідомляє офіційний сайт ліги.

Обидві команди, що прийшли в лігу в сезоні 1993-94, здобули по 33 перемоги у 84 іграх.

Різниця в тому, що "Голден Найтс" знадобилося для цього лише 50 матчів. Перемогу гостям у матчі лідерів Західної конференції в овертаймі приніс Давид Перон. "Джетс" зрівняли рахунок (2:2) за 2:36 до кінця третього періоду, а в овертаймі мали два стовідсоткових моменти.

Голкіпер Марк-Андре Флері зробив 26 сейвів, здобув 389-ту перемогу в кар'єрі і зрівнявся за цим показником на 13-му місці в історії зі знаменитим чеським воротарем Домініком Гашеком.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

1 лютого.

Бостон – Сент-Луїс– 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 12 Крейчі (Спунер, Дебраск), 2:0 – 49 Бержерон (Спунер, Пастрняк), 2:1 – 58 Шварц (Тарасенко, Шенн), 3:1 – 59 Бэкес

Баффало – Флорида– 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 7 О'райллі (Окпосо, Райнхарт), 1:1 – 11 Йэндл (Трочек, Барков), 1:2 – 14 Метісон (Бьюгстэд), 1:3 – 18 Мальгін (Юбердо, Йэндл), 2:3 – 20 Гиргенсонс (Ларссон), 2:4 – 57 Сивиур (Йэндл, Макканн)

Нью-Джерсі – Філадельфія– 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 3 Палмиери (Хол, Заха), 1:1 – 6 Жиру (Сіммондс, Ворачек), 2:1 – 13 Стэффорд (Ватанен, Мур), 2:2 – 15 Сіммондс (Гостисбеер, Ворачек), 2:3 – 27 Гостисбеер (Лейер, Філппула), 3:3 – 51 Сиверсон (Палмиери, Заха), 4:3 – 58 Хишир (Лавджой, Колман)

Рейнджерс – Торонто– 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 8 Хол (Дермотт), 0:2 – 15 ван Римсдайк (Бозак, Браун), 0:3 – 20 Марло (Кадрі), 0:4 – 23 Хайман (Меттьюс, Ст. Нюландер)

Кароліна – Монреаль– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 22 Піску (Крюгер, Ліндхольм), 2:0 – 54 Макгинн (Раск, Вільямс)

Оттава – Анахайм – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 44 Райан (Карлссон, Хоффман), 1:1 – 59 Кеслер (Фаулер, Ракелль), 2:1 – 60 Карлссон (Хоффман, Дюшен)

Вінніпег – Вегас – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 15 Армія (Коннор, Хендрікс), 1:1 – 32 Сміт, 1:2 – 38 Хаула (Перон, Міллер), 2:2 – 57 Коннор (Морріссі, Армія), 2:3 – 63 Перон (Ніл)

Нешвілл – Лос-Анджелес– 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 10 Сміт (Суббан, Джохансен), 2:0 – 16 Форсберг (Джохансен, Фіала), 3:0 – 17 Йернкрук, 4:0 – 31 Сиссонс (Саломяки), 5:0 – 49 Арвідссон (Джохансен, Форсберг)

Калгарі – Тампа-Бей– 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)

Шайби: 1:0 – 7 Ферланд (Хемілтон, Баклунд), 1:1 – 13 Коберн (Пеку, Швидкий), 1:2 – 22 Киллорн (Гурде, Пойнт), 2:2 – 23 Баклунд (Ткачак Броді), 3:2 – 25 Монахан (Хемілтон, Годро), 4:2 – 34 Стэйджан (Броді, Хетевей), 4:3 – 34 Пеку (Киллорн, Строльман), 4:4 – 40 Киллорн (Гурде), 4:5 – 45 Конахер (Киллорн, Пеку), 4:6 – 46 Стэмкос (Куниць), 4:7 – 48 Конахер

Едмонтон – Колорадо – 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0)

Шайби: 0:1 – 23 Задоров, 0:2 – 27 Жирар (Ландескуг, Рантанен), 1:2 – 29 Макдэвид (Каммаллери, Драйзайтль), 1:3 – 39 Комо, 2:3 – 46 Каджула (Строум, Беннінг), 3:3 – 59 Макдэвид (Рассел, Драйзайтль)

Аризона – Даллас– 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 4 Коннотон (Будинок, Фішер), 1:1 – 23 Шор (Хем'юс, Спецца), 1:2 – 25 Сегін (Клингберг, Шор), 1:3 – 33 Янмарк-Нюлен (Патерин, Факсу), 1:4 – 58 Линделль

Ванкувер – Чикаго– 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 15 Шмальц (Кіт, Саад), 1:1 – 25 Гвпс (Стечер), 2:1 – 29 Хорват (Едлер, Стечер), 3:1 – 42 Д. Седін (Х. Сивин, Віртанен), 3:2 – 50 Дебринкат (Кіт, Тэйвс), 4:2 – 57 Гвпс (Саттер, Ерікссон)