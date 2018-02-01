"Кременчук" обіграв "Галицьких Левів", а "Білий Барс" розгромив "Вовків" в УХЛ

Відбулися два поєдинки чемпіонату України з хокею.

У середу ввечері відбулися два матчі Української хокейної ліги. "Білий Барс" спокійно розібрався з аутсайдером чемпіонату "Вовками", а "Кременчук" обіграв "Галицьких Левів".

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Зазначимо, що напередодні зустрічі в Новояворівську команди провели зміни у своїх складах. У «Кременчук» з «Галицьких Левів» перейшов захисник Всеволод Толстушко, а також раніше відзаявлений «Білим Барсом» Ілля Сеник. У свою чергу, «Леви» підсилилися захисником «Кременчука» Олександром Боєвих і нападником Артемом Летюком. Також новояворівський клуб відзаявив форварда Карена Чобаняна.

Варто відзначити, що в середу закрилося трансферне вікно для клубів УХЛ, а це означає, що тепер відомі остаточні заявки команд на завершальну частину регулярного сезону і плей-офф.

«Галицькі Леви» - «Кременчук» 1:5 (0:1; 0:1; 1:3)

Шайби: 0:1 Шиманський (Гриценко, Кривошапкін), 14:26. 0:2 Сеник (Карпенко, Алексанян-Петрович), 26:10. 0:3 Горлушко (Гриценко), 45:49. 0:4 Сеник (Карпенко), 46:50. 1:4 Генералов (Дворник, Середа - більш.), 49:16. 1:5 Красильников (Костюк, Поліщук), 49:49.

«Вовки» - «Білий Барс» 3:7 (0:3; 0:3; 3:1)

Шайби: 0:1 Тимченко (Табашник, Ромащенко - більш.), 16:09. 0:2 Дурдиєв (Разумов, Гуменюк), 16:31. 0:3 Даниленко (Тимченко), 16:54. 0:4 Ядловський (Табашник, Герцик - більш.), 27:26. 0:5 Гуменюк (Разумов, Ромахін - більш.), 30:41. 0:6 Тимченко (Ромащенко, Ядловський), 38:10. 0:7 Панов (Герцик, Табашник), 44:20. 1:7 Лучников (Шахов, Овчинников), 55:56. 2:7 Татарин (Шахов, Овчинников), 57:06. 3:7Шапіро (Забулонов, Черемнов), 59:59.