Збірна України з хокею з м'ячем програла Нідерландам і вибула в четверту групу ЧС

Матч завершився з рахунком 1:4.

У Харбіні (Китай) завершився матч чемпіонату світу з хокею з м'ячем, в якому збірна України програла команді Нідерландів і вибула в групу B Дивізіону В чемпіонату світу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:4.

Єдиний гол на 44-й хвилині забив капітан команди Андрій Марковиченко, який реалізував пенальті.

Суперник до цього забив два голи, а потім ще двічі відзначився в цьому матчі. Дубль на рахунку Стефана де Брока, ще два точних удари завдали Александер Крас і Ремо Спейерс.

Чемпіонат світу з хокею з м'ячем ділиться на чотири групи. У найсильнішій групі А Дивізіону А виступають команди Росії, Швеції, Фінляндії і Норвегії.

Збірна України на ЧС-2018 виступала в третій за значимістю групі з командами Естонії, Монголії та Японії, вигравши тільки один матч групового етапу турніру у збірної Монголії.

Чемпіонат світу проходить в Хабаровську (Росія) і Харбіні (Китай) з 28 січня по 3 лютого.