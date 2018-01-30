"Донбас" розгромив харківське "Динамо" і став переможцем регулярного чемпіонату УХЛ

Матч завершився крупною перемогою "Донбасу" з рахунком 8:1.

У вівторок відбувся один матч 34-го туру Української хокейної ліги. У Харкові місцеве "Динамо" приймало лідера - ХК "Донбас". Чинний чемпіон здобув чергову перемогу і продовжив виграшну серію в УХЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Гравці «Донбасу» вирішили відразу показати супротивнику, що мають намір вивезти три очки з Харкова, і на першій же хвилині поєдинку Віктор Захаров відкрив рахунок. Іншу частину першого періоду хокеїсти «Динамо» небезпечно атакували ворота Богдана Дяченка, але зрівняти рахунок їм так і не вдалося.

Під кінець першої двадцятихвилинки харків'яни пропустили ще одну шайбу – Віктор Захаров зробив дубль завдяки Віталію Ляльці, який майстерно розібрався з захистом «синьо-білих».

Другий період, так само як і перший, підопічні Сергія Вітера почали з швидкої шайби – гол у більшості на свій рахунок записав Іван Савченко, а через п'ять хвилин Віталій Лялька збільшив рахунок на табло, закинувши четверту шайбу у ворота Владислава Гурка. За другу половину другої двадцятихвилинки гості закинули у ворота «динамівців» ще 6 шайб.

В результаті, Віктор Захаров зробив хет-трик, Віталій Лялька записав на свій рахунок дубль і по одній шайбі закинули Ярослав Свищев і Андрій Денискін.

Першу половину заключного періоду команди провели спокійно. Цим зумів скористатися капітан МХК «Динамо» Володимир Чердак, який в більшості закинув єдину шайбу в цьому поєдинку для своєї команди.

Після цієї перемоги «Донбасу» «Білий Барс», який посідає другу позицію в турнірній таблиці, втратив навіть теоретичні шанси наздогнати лідера – таким чином, донеччани стали переможцями регулярного чемпіонату другого за ліком сезону Української хокейної ліги.

Наступні поєдинки 34-го туру УХЛ відбудуться в середу. О 18:45 в Білій Церкві зустрінуться «Вовки» та «Білий Барс», а о 19:00 «Кременчук» прийматиме «Галицьких Левів».

МХК «Динамо» - «Донбас» - 1:8 (0:2; 0:6; 1:0)

Шайби: 0:1 Захаров (Ігнатенко, Костіков), 01:00. 0:2 Захаров (Костіков, Лялька), 18:00. 0:3 Савченко (Матвієнко - більш.), 20:32. 0:4 Лялька (Костіков), 25:10. 0:5 Лялька (Ігнатенко - більш.), 27:55. 0:6 Свищев (Ворона, Кузьмик), 29:49. 0:7 Захаров (Лялька), 31:42. 0:8 Денискін, 36:24. 1:8 Чердак (Піддубний - більш.), 45:46.