Збірна України з хокею з м'ячем програла Японії у матчі чемпіонату світу

Гра завершилася з рахунком 2:6.

У Харбіні (Китай) завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату світу з хокею з м'ячем, в якому збірна України програла команді Японії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:6.

До 50-ї хвилини гри українці практично на рівних діяли в матчі проти японців, зберігаючи шанси на успіх у грі.

На перший гол японців своїм на 35 хвилині відповів Роман Левченко (точний пас на рахунку Андрія Марковиченко). А потім, на 45-й хвилині, після двох голів японців рахунок до мінімуму скоротив капітан команди Дмитро Цимбал - 2:3. Однак, з 51 по 55 хвилини суперник тричі вразив ворота українців і на цьому інтрига в матчі зникла.

У складі збірної Японії хет-триком у цьому матчі відзначився Хіронору Аіхара, який два з трьох голів забив з пенальті.

Таким чином, за підсумками групового етапу змагань на рахунку збірної України одна перемога (над Монголією - 3:1) при двох поразках (крім Японії, також був програний матч Естонії - 1:8).

У середу, 31 січня, відбудуться матчі чвертьфіналу плей-офф ЧС.