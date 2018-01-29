Збірна України з хокею з м'ячем виграла у Монголії на ЧС

Матч завершився з рахунком 3:1.

У Харбіні (Китай) завершився матч 2-го туру чемпіонату світу з хокею з м'ячем серед команд Групи В - 9-16 команди світу - де збірна України обіграла команду Монголії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Команди на рівних провели перший тайм, де українці відкрили рахунок, але потім пропустили гол у відповідь. У складі збірної України гол на 10-й хвилині забив Роман Левченко.

А у другому таймі два голи українців принесли нашій команді заслужену перемогу. На самому початку тайму, на 41-й хвилині капітан команди Андрій Марковиченко вдруге вивів українців вперед у рахунку. А на 56-й хвилині Дмитро Цимбал збільшив перевагу команди до двох голів - 3:1.

Напередодні збірна України програла команді Естонії у стартовому матчі турніру з рахунком 2:8.

Чемпіонат світу в Харбіні проходить з 28 січня по 3 лютого.