Матч зірок НХЛ: команда Тихоокеанського дивізіону обіграла у фіналі Атлантичний

В Тампі відбувся традиційний "Матч зірок" Національної хокейної ліги.

Команда Тихоокеанського дивізіону стала переможцем "Матчу зірок НХЛ", у фіналі з рахунком 5:2 взявши верх над збірною Атлантичного дивізіону і вигравши 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч зірок НХЛ пройшов в Тампі у форматі міні-турніру 3 на 3. У півфіналі Тихоокеанський дивізіон обіграв Центральний, а Атлантичний переміг Столичний. У фінальній грі Тихоокеанський дивізіон взяв верх над Атлантичним.

Найкориснішим гравцем "Матчу зірок" став форвард "Ванкувера" Брок Бесер, який у двох зустрічах набрав 3 очки (2+1).

Pacific – Central– 5:2 (0:1, 5:1)

Шайби: 0:1 – 1 Маккіннон (Уілер), 1:1 – 14 Дауті (Макдевід), 2:1 – 16 Ніл (Бернс, Макдевід), 2:2 – 17 Суббан (Маккіннон), 3:2 – 18 Босер (Годро, Екман-Ларссон), 4:2 – 18 Бернс (Сміт, Макдевід), 5:2 – 19 Ніл (Макдевід)

Atlantic – Metropolitan– 7:4 (2:3, 5:1)

Шайби: 0:1 – 1 Кросбі (Овечкін), 1:1 – 5 Меттьюс (Барков, Айкел), 1:2 – 7 Жиру (Веренскі), 2:2 – 8 Кучеров (Стемкос, Карлссон), 2:3 – 8 Овечкін (Кросбі), 3:3 – 12 Кучеров (Карлссон, Айкел), 3:4 – 13 Летанг (Бейлі, Таварес), 4:4 – 14 Пойнт (Прайс, Маршанд), 5:4 – 16 Айкел (Меттьюс, Барков), 6:4 – 17 Маршанд (Грін, Пойнт), 7:4 – 17 Кучеров (Карлссон, Стемкос)

Atlantic Pacific– 2:5 (1:3, 1:2)

Шайби: 0:1 – 1 Ракелль (Дауті, Копітар), 0:2 – 5 Босер (Годро), 1:2 – 6 Грін (Пойнт, Маршанд), 1:3 – 8 Дауті (Ракелль, Копітар), 1:4 – 11 Годро (Босер), 2:4 – 13 Грін (Маршанд), 2:5 – 17 Ракелль (Бернс)