"Тампа" здобула третю поспіль перемогу в НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Тампа" здобула третю перемогу поспіль, з рахунком 5:1 обігравши "Філадельфію", повідомляє офіційний сайт ліги.

Успіх "Лайтнінг" принесли три голи у другому періоді, а також успішна гра Андрія Василевського, який допоміг своїй команді вистояти у першому періоді, коли перевага за кидками у "Флайєрс" була 9-3.

Дублем у третьому періоді відзначився Владислав Намєстніков, а обидва рази асистував йому Микита Кучеров. Намєстніков забив у другій грі поспіль після гольової засухи з 13 матчів, а Кучеров набрав перші очки за чотири зустрічі. З 63 балами він утримує лідерство у суперечці бомбардирів.

"Філадельфія" не змогла перемогти в п'ятий раз поспіль, а єдину шайбу у неї закинув Тревіс Конечни, який продовжив гольову серію до трьох матчів.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

25 січня.

Філадельфія – Тампа-Бей– 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Шайби: 0:1 – 20 Пойнт (Джонсон), 0:2 – 29 Гурде (Джирарди, Пеку), 0:3 – 37 Келлахан, 1:3 – 53 Конекны (Ворачек, Жиру), 1:4 – 54 Намісників (Стэмкос, Кучеров), 1:5 – 57 Намісників (Кучеров, Стэмкос)

Нью-Джерсі – Нешвілл– 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 29 Суббан (Джохансен, Екхольм), 0:2 – 45 Екхольм (Арвідссон, Фіала), 0:3 – 55 Арвідссон (Суббан)

Піттсбург – Міннесота– 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Шайби: 1:0 – 3 Симон (Коул, Кросбі), 2:0 – 9 Малкін (Кессел, Кросбі), 3:0 – 29 Хагелін (Кессел, Малкін), 4:0 – 30 Думулин (Хагелін, Кросбі), 5:0 – 41 Малкін (Кессел, Шульц), 6:0 – 42 Симон, 6:1 – 48 Е. Стаал (Фоліньо, Проссер), 6:2 – 50 Гранлунд (Сутер, Цукер), 6:3 – 51 Брудин (Е. Стаал, Фоліньо)

Монреаль – Кароліна– 5:6 (0:2, 4:3, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Терявяйнен (Раск, Вільямс), 0:2 – 8 Дж.Стаал (Фолк, Раск), 1:2 – 26 Юдон (Байрон, Петрі), 2:2 – 26 Галлахер, 2:3 – 27 Скіннер (Райан, Хэнифин), 2:4 – 27 Терявяйнен, 3:4 – 28 Юдон, 4:4 – 38 Петрі (Пачиоретті, Юдон), 4:5 – 39 Райан (Стемпняк, Хэнифин), 4:6 – 49 Вільямс (Хэнифин, Терявяйнен), 5:6 – 49 Пачиоретті (Петрі, Друэн)

Оттава – Бостон– 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 12 Шабо (Фанюф), 1:1 – 31 Хейнен (Бержерон, Пастрняк), 1:2 – 41 Шаллер (Бержерон), 2:2 – 42 Дзингел (Фанюф, Дюшен), 2:3 – 48 Дебраск (Міллер, Спунер)

Детройт – Чикаго– 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 3 Дебринкат (Дюклер, Мерфі), 0:2 – 5 Дюклер (Кіт, Дебринкат), 0:3 – 8 Хиностроза (Дюклер), 0:4 – 31 Дебринкат (Тэйвс), 1:4 – 56 Манта (Крунвалль, Зеттерберг), 1:5 – 59 Дебринкат (Хартман)

Флорида – Вашингтон– 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 11 Мальгін (Макканн), 1:1 – 17 Бэкстрем (Овечкін, Кузнєцов), 2:1 – 26 Мальгін (Трочек, Юбердо), 2:2 – 27 Овечкін (Боуї, Орпик), 2:3 – 37 Карлсон (Кузнєцов, Вілсон), 2:4 – 41 Конноллі (Еллер, Бураковски)

Сент-Луїс – Колорадо– 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 15 Штястны (Берглунд, Пьетранжело), 2:0 – 31 Шенн (Данн, Стеен), 2:1 – 37 Керфут (Ліндхольм, Джост), 3:1 – 58 Стеен (Пьетранжело, Соботка)

Даллас – Торонто– 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 15 Кадрі (Гардінер, Марнер), 0:2 – 21 Хайман (Ст. Нюландер), 0:3 – 29 Кадрі (Гардінер, Бозак), 1:3 – 37 Сегін (Радулов), 1:4 – 42 Меттьюс (Гардінер, Ст. Нюландер)

Едмонтон – Калгарі – 2:2 (2 період)

Шайби: 0:1 – 1 Ткачак (Баклунд, Брауера), 0:2 – 14 Джиордано (Хемілтон), 1:2 – 33 Девідсон (Строум, Пулюярви), 2:2 – 34 Кэссиан (Макдэвид, Драйзайтль)

Аризона – Коламбус– 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайба: 0:1 – 41 Джонс (Панарін, Веренски), 1:1 – 47 Перлини (Степан, Дворак), 1:2 – 56 Еткінсон (Фоліньо, Веннберг)

Ванкувер – Баффало– 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 4 Райнхарт (Антипин, Вілсон), 0:2 – 32 Баптист (Родрігес, Пулио), 0:3 – 56 Окпосо (Ристолайнен, Сканделла), 0:4 – 57 Ларссон

Вегас – Айлендерс– 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 30 Джонстон (Клаттербак, Пулок), 0:2 – 48 Еберле (Бовилье, Барзэл), 1:2 – 54 Хаула (Міллер, Перон)

Анахайм – Вінніпег– 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 3 Лайні, 1:1 – 6 Хенрік, 2:1 – 21 Річі (Сильверберг, Хенрік), 2:2 – 23 Танев (Труба), 3:2 – 45 Кеслер ( Браун, Кольяно), 3:3 – 46 Рословик

Сан-Хосе – Рейнджерс– 5:6 (2:2, 1:3, 2:1)

Шайби: 0:1 – 5 Гейс (Зукарелло-Асен, Міллер), 1:1 – 6 Гудроу (Бернс), 2:1 – 10 Кутюр (Райан, Лабанк), 2:2 – 17 Фаст (Холланд, Грабнер), 3:2 – 22 Кутюр (Влэшик, Лабанк), 3:3 – 31 Макдона ( Міллер, Хейс), 3:4 – 32 Макдона (Бучневич), 3:5 – 37 Ший, 4:5 – 50 Влэшик (Тірні, Браун), 4:6 – 58 Міллер (Шей, Зукарелло-Асен), 5:6 – 59 Гертл (Бернс, Лабанк)