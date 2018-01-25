Харківське "Динамо" обіграло "Галицьких Левів" у матчі УХЛ

Заключний матч 32-го туру Української хокейної ліги відбувся у Харкові між МХК «Динамо» і «Галицькими Левами» і завершився перемогою господарів льоду з рахунком 5:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Бажання «Динамо» реабілітуватися після останньої невдалої гри з "левами" було очевидно з самого початку поєдинку – на другій хвилині швидку шайбу у ворота Владислава Вязовова відправив Ігор Худяков. Другу шайбу «синьо-білі» закинули у більшості – відзначився Богдан Піддубний, і не дозволивши підопічним Михайла Чіканцева схаменутися, через 6 хвилин 57-й номер господарів зробив дубль, встановивши рахунок 3:0.

На старті другої двадцятихвилинки «динамівці» змогли закинути ще одну швидку шайбу у ворота гостей – на цей раз гол на свій рахунок записав Володимир Чердак. На екваторі поєдинку «Галицьким Левам» все-таки вдалося повернутися в гру – рахунок для своєї команди відкрив Всеволод Толстушко.

Проте, підопічні Олександра Сеуканда не перестали пресингувати суперника, і Дмитро Халін збільшив рахунок на табло.

На старті заключного періоду «Леви» вирішили взяти ініціативу в свої руки. На старті 20-ти хвилинки Владислава Гурко пробив Микола Двірник, а за дві хвилини Всеволод Тостушко зробив дубль, відігравши ще одну шайбу для своєї команди. Проте як би "леви" не намагалися зрівняти рахунок у поєдинку, але шайба у воротах голкіпера харківської команди більше не побувала – матч завершився з рахунком 5:3.

Раніше в рамках 32 туру УХЛ «Вовки» знову поступилися «Донбасу» (2:15), а «Білий Барс» всуху обіграв «Кременчуг» (3:0)

Сьогоднішня перемога дозволила МХК «Динамо» скоротити відставання від «Кременчука» – тепер відстань між командами складає 9 очок, однак "городяни" мають гру в запасі.

МХК «Динамо» - «Галицькі Леви» 5:3 (3:0; 2:1; 0:2)

Шайби: 1:0 Худяков (Бабчук), 01:45. 2:0 Піддубний (Горище, Олійник - більш.), 10:39. 3:0 Піддубний (Лісін), 16:39. 4:0 Горище (Піддубний), 20:22. 4:1 Толстушко - менше і менше., 31:24. 5:1 Халін (Олійник, Горище), 38:34. 5:2 Двірник (Генералів, Толстушко - більш.), 41:09. 5:3 Толстушко (Кізло, Двірник), 43:09.