"Калгарі" поступився "Лос-Анджелесу", "Торонто" обіграв "Чикаго" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

Напередодні відбулися два поєдинки Національної хокейної ліги. В обох переможець визначився лише в овертаймі. "Лос-Анжделес" виявився сильнішим за "Калгарі", а "Торонто" переграв "Чикаго", повідомляє офіційний сайт турніру. Чикаго – Торонто 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) Голи: 1:0 – 5 Сібрук (Шмальц, Кейн), 1:1 – 16 Марнер (Хейнсі, Гардінер), 1:2 – 44 Кадрі (ван Римсдайк, Бозак), 2:2 – 47 Шмальц (Хіностроза, Анісімов), 2:3 – 60 В. Нюландер. Калгарі – Лос-Анджелес 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голи: 1:0 – 14 Монахан (Ферланд, Годро), 1:1 – 44 Маззін (Дауті, Копітар), 1:2 – 64 Маззін (Дауті, Браун).

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