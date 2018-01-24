"Кременчук" програв "Білому Барсу" в матчі УХЛ

У Кременчуці завершився матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" програв "Білому Барсу" з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Кременчук" програв другий домашній матч поспіль на реконструйованій домашній арені.

Гра проходила у впертій боротьбі, але в кожному періоді трохи сильнішими були гості. Вони закинули три шайби одна за одною в кожному 20-хвилинному ігровому відрізку, але жодного разу не пропустили.

ХК Кременчук — Білий Барс 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 13:31 Даниленко — 0:1; 23:58 Табашник — 0:2; 49:26 Ромащенко — 0:3