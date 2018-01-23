"Донбас" у черговий раз розгромив команду "Вовки" в УХЛ, закинувши 15 шайб

Сьогодні відбувся один матч в рамках регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. У Білій Церкві команда "Броварські Вовки" приймала чемпіона країни "Донбас" і зазнала чергової нищівної поразки, на цей раз з рахунком 2:15.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Зазначимо, що зустрічалися остання і перша команди в турнірній таблиці. Це вже друга зустріч між цими суперниками за останні два тижні. У першій половині січня "Донбас" завдав ще більш принизливої поразки "Вовкам" - 19:0, встановивши рекорд цього сезону.

Броварські Вовки — Донбас 2:15 (0:2, 0:7, 2:6)

Шайби: 10:16 Лялька (Коваленко) — 0:1; 11:17 Мостовий (Коваленко) — 0:2; 21:28 Лялька — 0:3; 24:04 Александров — 0:4; 27:09 Влад — 0:5; 28:48 Кузьмик — 0:6; 29:01 Денискін — 0:7; 29:36 Свищев — 0:8; 33:01 Лялька — 0:9; 41:26 Коваленко — 0:10; 42:13 Свищев — 0:11; 42:44 Коваленко — 0:12; 43:01 Луговий — 0:13; 43:09 Шапіро — 1:13; 47:33 Забулонов — 2:13; 54:48 Мостовий — 2:14; 59:21 Лялька — 2:15