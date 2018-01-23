Український хокеїст потрапив у попередній список драфту НХЛ-2018

Нападник юніорської збірної України U18 Олександр Пересунько потрапив у попередній список драфту Національної хокейної ліги, повідомляє SportArena з посиланням на Центральне скаутське бюро НХЛ.

Організація надала попередній список на майбутній драфт юніорів, який відбудеться 22 і 23 червня у Далласі. В загальній складності у списки потрапили 393 хокеїста з Європи та Північної Америки 1998 — 2000 років народження.

Серед гравців, які можуть потрапити на драфт, знайшлося місце і українцю Олександру Пересунько — нападнику 2000 року народження. На даний момент він захищає кольори клубу "Бостон Джуніор Брюїнз" в американській юніорській лізі NCDC, де в шести матчах закинув чотири шайби і набрав п'ять очок. Старт сезону 17-річний хокеїст провів в іншій американській лізі — USPHL Premier, де в 26 матчах за "Спрінгфілд Джуніор Пікс" набрав 42 (27+15) очок.

На даний момент Пересунько займає 186 місце в списку гравців, які виступають в Північній Америці. При цьому в минулому році на драфті НХЛ було обрано в цілому 217 хокеїстів.

Раніше в попередніх списках різних агентств, що займаються складанням своїх драфт-списків, значився ще один нападник юнирской збірної України Фелікс Морозов. Він також нещодавно перейшов з ліги USPHL Premier в лігу NCDC, де виступає за "Сірак'юз Джуніор Старз". Однак у попередній рейтинг офіційного скаутського бюро НХЛ Морозов включений не був.

Навіть потрапляння українців у попередній список проспектів є важливою подією для українського хокею. У разі, якщо ж Пересунько буде обраний, він стане першим за останні 11 років українцем обраним на драфті клубом НХЛ. Останній раз у 2007 році "Флорида Пантерз" під 202 номером вибрала голкіпера Сергія Гайдученка. У загальній же складності на драфті НХЛ було обрано 29 гравців з українським громадянством, а першим став Дмитро Христич, якого в 1988 році під 120-м номером вибрав "Вашингтон Кепіталз".

На даний момент українських хокеїстів НХЛ немає.

Цікаво, що загальний рейтинг серед північноамериканських проспектів очолює росіянин Андрій Свєчніков (Беррі, OHL, Канада). На другому місці йде чех Філіп Задина (Галіфакс, QMJHL, Канада), а замикає трійку американець Бреді Ткачук (Університет Бостона, NCAA, США).

Рейтинг європейських проспектів очолює шведський захисник Расмус Далін (Фрелунда, Швеція), який вважається головним претендентом на звання загального першого номера драфту. На другому місці розташувався його співвітчизник і ще один захисник Адам Боквист (Брюнес, Швеція). Трійку замикає також швед — нападник Ісак Ліндстрем (Лулео Швеція).