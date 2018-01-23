"Колорадо" здобув 10-ту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися 6 матчів регулярного чемпіонату, в центральному з яких "Колорадо Евеланш" з рахунком 4:2 переграли в гостях "Торонто" і продовжили переможну серію до 10 зустрічей, повідомляє офіційний сайт ліги.

Це другий результат в історії клубу. Найтриваліша переможна серія "Колорадо" становить 12 матчів (січень - лютий 1999 року).

В останній раз "Евеланш" програли 27 грудня. А сьогодні вночі спіх їм принесли голи Габріеля Бурка, Наїля Якупова, Блейка Комо і Габріеля Ландескога, а голкіпер Джонатан Берньє зробив 29 сейвів. Особиста переможна серія Берньє склала дев'ять матчів - це друга в історії клубу подібна серія після Патріка Руа (11 матчів).

"Мейпл Ліфс" вийшли вперед у другому періоді за рахунок голів Патріка Марло і Остона Меттьюза, однак їх лідерство тривало лише 94 секунди. Якупов забив перший гол за 10 матчів і зрівняв рахунок (2:2). "Торонто" зазнав п'ятої поразки в останніх шести матчах.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

22 січня.

Торонто – Колорадо– 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 2 Бурк (Комфер, Джост), 1:1 – 20 Марло (Гардінер, Комарів), 2:1 – 29 Меттьюс (Боргман, Ст. Нюландер), 2:2 – 30 Якупов (Керфут), 2:3 – 52 Комо (Джонсон, Седерберг), 2:4 – 59 Ландескуг (Рантанен)

Нью-Джерсі – Детройт– 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 6 Бертуцци (Атанасиу, Ларкін), 0:2 – 38 Бут ( Фрк, Ерікссон), 0:3 – 51 Ларкін (Дженсен, Атанасиу)

Міннесота – Оттава– 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 1 Парізе (Уинник, Е. Стаал), 1:1 – 29 Дюшен (ДиДоменико), 2:1 – 44 Цукер (Койву, Гранлунд), 3:1 – 50 Гранлунд (Сутер, Дамба)

Чикаго – Тампа-Бей– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 37 Куниць (Дотчин, Пойнт), 0:2 – 58 Гурде

Калгарі – Баффало – 1:2 ВІД (1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 8 Вілсон, 1:1 – 8 Ткачак (Джиордано, Годро), 1:2 – 61 Айкел (О'райллі, Ристолайнен)

Аризона – Айлендерс – 3:2 ВІД (1:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 12 Казінс (Екман-Ларссон), 1:1 – 20 Бовилье (Бейлі), 2:1 – 29 Перлини (Казінс, Шенн), 2:2 – 42 Бовилье (Барзэл, Хікі), 3:2 – 62 Казінс (Фішер)