"Філадельфія" в овертаймі перемогла "Вашингтон" в матчі НХЛ

"Лос-Анджелес" обіграв "Рейнджерс".

У ніч на понеділок відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Вашингтон – Філадельфія 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 26 Раффль (Макдоналд, Філппула), 1:1 – 39 Овечкін (Оші, Карлсон), 1:2 – 60 Конекни (Кутюр'є, Проворов) Кароліна – Вегас– 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) Шайби: 0:1 – 2 Бельмар (Так, Каррьє), 0:2 – 12 Міллер (Хаула, Перон), 0:3 – 12 Маршессо (Макнебб, Карлссон), 1:3 – 19 Слевін (Вільямс, Скіннер), 1:4 – 33 Ніл (Міллер, Хант), 1:5 – 50 Лайпсик (Міллер) Вінніпег – Ванкувер– 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайба: 1:0 – 11 Лайні (Коннор, Уілер) Анахайм – Сан-Хосе– 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Шайби: 0:1 – 13 Влешик (Браун, Гертл), 0:2 – 23 Лабанк (Майєр, Торнтон), 0:3 – 33 Бедкер (Тірні, Влешик), 1:3 – 39 Ракелль (Хенрік, Гецлаф), 2:3 – 41 Гецлаф (Ракелль, Каші), 2:4 – 42 Торнтон (Кутюр, Бернс), 2:5 – 49 Бедкер (Карлссон), 2:6 – 55 Карлссон (Тірні, Бедкер) Лос-Анджелес – Рейнджерс– 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) Шайби: 0:1 – 3 Деарне (Леттьєрі, Деанджело), 0:2 – 7 Весі (Шей, Зукарелло-Асен), 1:2 – 20 Маззін (Копітар, Дауті), 2:2 – 26 Амадіо (Мартінес), 3:2 – 30 Пірсон (Амадіо, Мартінес), 4:2 – 59 Льюїс (Дауті, Браун)

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