"Донбас" на виїзді обіграв "Кременчук" і здобув 29-ту поспіль перемогу в УХЛ

У Кременчуці завершився матч 29-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав донецький "Донбас" і програв супернику з рахунком 0:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

Центральний поєдинок туру стартував з активних атак обох команд. І тільки надійна гра воротарів Богдана Дьяченко та Віталія Власенка рятувала становище, зводячи нанівець всі гольові моменти. Рахунок вдалося відкрити вже під кінець першого періоду – Віталій Лялька потужно відправив ігровий снаряд прямо під щитками голкіпера «городян».

На старті другого періоду кременчужани небезпечно атакували ворота гостей, однак відіграти пропущену шайбу господарям так і не вдалося. У середині другої двадцятихвилинки АлександрКостиков пробилВиталия Власенко, подвоївши перевагу своєї команди. Скориставшись помилкою воротаря, Микита Коваленко закинув третю нерозділене шайбу у ворота підопічних Олександра Савицького.

Хоч «Кременчуг» і пресингував гостей, намагаючись наздогнати донеччан, але удача була не на їхньому боці і відкрити рахунок для своєї команди «городянам» так і не вдалося. На заключних хвилинах поєдинку Олексій Ворона віддав класну передачу на Ярослава Свищева, який відправив ігровий снаряд у сітку воріт, встановивши рахунок 0:4.

Таким чином, «Донбас» здобув сьому поспіль перемогу над «Кременчуком» в нинішньому сезоні, 29-ю перемогу в основний час в 29 матчах регулярного чемпіонату і ще більше зміцнив своє лідерство.

ХК «Кременчук» – «Донбас» – 0:4 (0:1; 0:2; 0:1)

Голи: 0:1 Лялька, 18:13, 0:2 Костіков (больш.), 26:49, 0:3 Коваленко (Лялька), 34:13, 0:4 Свищев (Ворона), 59:20.

«Галицькі Леви» - «Білий Барс» 1:3 (1:1; 0:0; 0:2)

Шайби: 0:1 Даниленко, 04:47. 1:1 Толстушко (Генералів, Сірченко - більш.), 11:23. 1:2 Даниленко (Ядловський, Ромащенко - більш.), 49:53. 1:3 Куцевич (Табашник, Люльчук - менше і менше.), 59:39.

МХК «Динамо» - «Вовки» 10:5 (3:3; 6:0; 1:2)

Шайби: 1:0 Худяков, 01:59. 2:0 Чердак (Лісін, Олійник), 03:07. 2:1 Овчинников (Шахов, Шапіро - більш.), 04:47. 3:1 Праведний, 06:15. 3:2 Шапіро (Шахов, Забулонов), 07:17. 3:3 Бугаєв (Овчинников), 09:24. 4:3 Друбецкой (Максименко, Чердак - більш.), 26:32. 5:3 Скребела (Гребьонкін), 27:59. 6:3 Горище, 28:59. 7:3 Халін (Олійник, Чердак - більш.), 31:58. 8:3 Горище (Максименко), 33:58. 9:3 Ступницький (Колядинский), 35:16, 9:4 Овчинников (Шапіро), 41:28. 9:5 Черемнов, 54:51. 10:5 Сиротенко (Чердак), 54:59.