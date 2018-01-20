"Монреаль Канадієнс" обіграв "Вашингтон Кепіталз" в центральному матчі дня НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися три матчі, в центральному з яких воротар Антті Ніємі зробив 24 сейва у гостьовому матчі з "Вашингтоном" (3:2) і здобув свою першу перемогу у формі "Канадієнс", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Монреаль" забрав воротаря з "драфта відмов" 11 листопада, а попередні дві зустрічі він програв. Також Ніємі в цьому чемпіонаті виступав за "Флориду" і "Піттсбург", у складі яких вигравати йому не вдавалося.

"Найважливіша перемога для мене, - сказав Ніємі. - Перша в сезоні, перша в команді. З часів останньої перемоги пройшло чимало часу. І ця стала особливою".

Двома голами і передачею у "Канадієнс" відзначився Макс Пачіоретті, а Пол Байрон набрав 2 (1+1) очки. "Монреаль" перервав серію з трьох поразок, а Пачиоретті забив шість голів в останніх шести матчах.

"Кепіталз" програли вдруге поспіль після п'ятиденних канікул. А дві поспіль домашні поразки трапилися з ними вперше з середини жовтня. У четвертій грі поспіль "Вашингтон" завдав не більше 28 кидків по воротах.

"Вони нас переробили і перебороли, - сказав тренер "Кепіталз" Баррі Тротц. - Воротар (Філіп Грубауэр) тримав нас у грі і дав нам шанс заробити хоча б очко. Занадто багато хлопці ще були на канікулах. Нас постійно накривали, а рівень самовіддачі був недостатнім".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

19 січня.

Флорида – Вегас – 4:3 ВІД (2:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 3 Макгинн (Бьюгстэд), 1:1 – 14 Перон (Хаула, Хант), 2:1 – 15 Барков (Трочек), 2:2 – 26 Карлссон (Сміт, Теодор), 3:2 – 43 Дадонов (Барков, Йэндл), 3:3 – 57 Ніл (Хаула), 4:3 – 60 Экблад (Юбердо, Барков)

Вашингтон – Монреаль– 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 27 Пачиоретті (Галлахер, Друэн), 1:1 – 33 Карлсон (Кузнєцов, Овечкін), 1:2 – 50 Байрон (Пачиоретті, Ержабек), 1:3 – 58 Пачиоретті (Байрон, Плеканец), 2:3 – 59 Еллер (Орлов, Нісканен)

Анахайм – Лос-Анджелес– 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 42 Хенрік (Каші), 1:1 – 44 Иафалло (Маззин, Копітар), 2:1 – 52 Кеслер (Кольяно, Бошемен)