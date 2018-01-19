"Колорадо" виграв восьмий раз поспіль у регулярному сезоні НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулося 10 матчів, в центральному з яких "Колорадо Евеланш" продовжив свою переможну серію до восьми матчів поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

45 сейвів Джонатана Берньє і 3 (2+1) очки Нейтана Маккіннона допомогли "Колорадо" з рахунком 5:3 обіграти "Сан-Хосе" і продовжити переможну серію до восьми ігор. Це найтриваліша серія клубу з початку 2006 року і третя за тривалістю в його історії.

"Евеланш" повели з рахунком 4:0, дозволили супернику скоротити відставання до мінімуму (4:3), але за 3:14 до кінця третього періоду Метт Нієто встановив остаточний рахунок. "Сан-Хосе" перекидав суперника 48-22, але не зміг продовжити переможну серію до чотирьох матчів.

Маккіннон продовжив результативну серію до восьми матчів і вийшов на друге місце в лізі в суперечці бомбардирів. На його рахунку 57 очок, що на чотири менше, ніж у Микити Кучерова (61).

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

18 січня.

Коламбус – Даллас – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 12 Шредер (Мотта); 1:1 – 57 Радулов (Бенн, Клингберг).

Нью-Джерсі – Вашингтон – 4:3 ВІД (1:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 8 Стэффорд (Юханссон); 1:1 – 12 Конноллі (Орпик, Оши); 2:1 – 23 Грін (Ватанен, Хол); 3:1 – 30 Вуд (Хишир, Ватанен); 3:2 – 31 Орлов (Бігл, Чейссон); 3:3 – 56 Конноллі (Уілсон, Кузнєцов); 4:3 – 60 Хол (Ватанен).

Айлендерс – Бостон– 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – 7 Еберле (Барзэл); 1:1 – 13 Бержерон (Пастрняк, Маршанд); 1:2 – 29 Спунер (Крейчі); 1:3 – 33 Бержерон (Спунер, Крюг); 1:4 – 43 Бержерон (Макевой, Маршанд); 2:4 – 54 Таварес (Бейлі); 2:5 – 58 Маршанд (Неш, Крейчі).

Філадельфія – Торонто – 3:2 ВІД (0:0, 0:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 32 Браун (Хайман); 0:2 – 33 Готьє (Гардінер, Мартін); 1:2 – 41 Патрік; 2:2 – 43 Сіммондс (Макдоналд, Філппула); 3:2 – 60 Кутюр'є (Нойвірт, Конекны).

Оттава – Сент-Луїс– 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – 26 Тарасенко (Штястны, Бортуццо); 0:2 – 32 Пьетранжело; 0:3 – 36 Шенн (Данн, Стеен); 1:3 – 37 Райан (Сісі, Дюшен); 1:4 – 58 Стеен (Шенн).

Рейнджерс – Баффало– 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 1 Неш (Бучневич); 1:1 – 18 Окпосо (Айкел, Райнхарт); 2:1 – 28 Міллер (Деарнэ); 2:2 – 37 Фалк (Райнхарт, Родрігес); 3:2 – 46 Неш (Холден, Макдона); 3:3 – 54 Ристолайнен (Айкел, Окпосо); 4:3 – 56 Бучневич (Неш, Зибанежад).

Тампа-Бей – Вегас– 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 1 Ніл (Перон, Энгелланд); 0:2 – 16 Шмідт (Хаула, Макнэбб); 1:2 – 30 Палат (Кучеров, Стэмкос); 1:3 – 37 Перон (Теодор, Энгелланд); 1:4 – 40 Карлссон (Маршессо).

Нешвілл – Арізона – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 38 Хартнелл (Йосі, Елліс); 1:1 – 39 Екман-Ларссон (Паник, Степан); 1:2 – 53 Перлини (Демерс, Панік); 2:2 – 57 Елліс (Боніно, Йосі).

Колорадо – Сан-Хосе– 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 7 Маккіннон (Ландескуг, Рантанен); 2:0 – 8 Маккіннон (Рантанен, Жирар); 3:0 – 18 Седерберг (Комо, Ньєто); 4:0 – 21 Рантанен (Барберио, Маккіннон); 4:1 – 29 Майєр (Лабанк, Влэшик); 4:2 – 40 Влэшик (Кутюр, Лабанк); 4:3 – 44 Торнтон (Павелскі, Бернс); 5:3 – 56 Ньєто (Комо).

Лос-Анджелес – Піттсбург– 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 1 Хернквист (Хагелін); 1:1 – 34 Кемпе (Маззин, Копітар); 1:2 – 40 Малкін (Шульц, Мяяття); 1:3 – 50 Хернквист (Малкін, Кросбі).