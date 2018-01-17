"Білий Барс" обіграв харківське "Динамо" в черговому матчі УХЛ

Гра завершилася з рахунком 5:2.

У Білій Церкві завершився черговий матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" з Білої Церкви обіграв харківське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 5:2. «Білий Барс» - «Динамо» - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Льодова арена «Білий Барс», Біла Церква, 17 січня 2018 року, 18:45 Шайби: 1:0 Куцевич (Даниленко, Разумов, 01:45). 1:1 Піддубний (Олійник, 07:17 – більш.). 2:1 Худяков (Піддубний, Максименко, 29:25 – більш.). 2:2 Куцевич (Ромащенко, Тимченко, 30:12). 3:2 Ромахин (Ромащенко, Табашник, 37:59). 4:2 Ромащенко (Куцевич, Табашник, 49:05 – більш. 5х3). 5:2 Разумов (Ромащенко, Герцик, 57:58).

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