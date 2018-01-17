Нападник "Донбасу" Лялька відзначився чудовим голом у матчі УХЛ (відео)

У матчі 30-го туру Української хокейної ліги між «Донбасом» і «Галицькими Левами» особливо відзначився форвард донеччан Віталій Лялька, повідомляє прес-служба УХЛ.

Нападник отримав передачу через половину поля від Віктора Захарова, зблизився з голкіпером команди суперників, відпустив шайбу від себе, завів ключку за спину і відправив ігровий снаряд прямо між ніг голкіперу.

Як повідомляв УНІАН, «Донбас» виграв матч з рахунком 9:1, і таким чином оформив 28-ю перемогу поспіль, що стало рекордним показником для чемпіонатів України з хокею.