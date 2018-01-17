Нападник "Донбасу" Лялька відзначився чудовим голом у матчі УХЛ (відео)
17:24, 17 січня 2018Хокей
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Гравець відзначився у вчорашньому матчі з "Галицькими Левами".
Лялька забив чудовий гол у ворота "Галицких левів" uhl.com.ua
У матчі 30-го туру Української хокейної ліги між «Донбасом» і «Галицькими Левами» особливо відзначився форвард донеччан Віталій Лялька, повідомляє прес-служба УХЛ.
Нападник отримав передачу через половину поля від Віктора Захарова, зблизився з голкіпером команди суперників, відпустив шайбу від себе, завів ключку за спину і відправив ігровий снаряд прямо між ніг голкіперу.
Як повідомляв УНІАН, «Донбас» виграв матч з рахунком 9:1, і таким чином оформив 28-ю перемогу поспіль, що стало рекордним показником для чемпіонатів України з хокею.
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