Воротарі Лундквіст і Сарос стали головними героями ігрового дня НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі "Рейнджерс" з рахунком 5:1 переграли "Філадельфію" і перервали серію з трьох поразок, повідомляє офіційний сайт ліги.

Хенрік Лундквіст відбив 25 кидків і став першим воротарем в історії НХЛ, який здобув не менше 20 перемог у всіх перших 13 сезонах в лізі. Також він перший воротар, що вигравав по 20 матчів 13 років поспіль на будь-якому відрізку кар'єри.

У цьому чемпіонаті Лундквіст зіграв 20-11-4, а в кар'єрі, яка розпочалася в сезоні 2005-06, 425-260-80.

"Мені завжди приємно чути, коли кажуть "вперше в історії НХЛ", тому що ліга існує досить давно, - сказав Лундквіст. - Я старанно працював, але завжди говорив, що мені пощастило грати з чудовими партнерами. Особливо в перші п'ять-шість років, коли мене оточували справжні легенди".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

16 січня.

Торонто – Сент-Луїс – 1:2 ВІД (0:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 50 Браун, 1:1 – 59 Стеен (Штястны, Пьетранжело), 1:2 – 61 Данн (Штястны)

Айлендерс – Нью-Джерсі– 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1, 1:1 – 15 Палмиери (Юханссон, Ватанен), 1:2 – 32 Сиверсон (Ноусен, Гіббонс), 1:3 – 34 Сиверсон (Братт, Лавджой), 1:4 – 38 Хол (Братт)

Рейнджерс – Філадельфія– 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 2 Уіл (Сіммондс, Гудас), 1:1 – 6 Неш (Бучневич), 2:1 – 16 Міллер (Деарнэ, Макдона), 3:1 – 19 Кері (Холланд), 4:1 – 30 Грабнер, 5:1 – 37 Неш (Стаал)

Детройт – Даллас– 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Дейлі (ДеКайзер, Бертуцци), 1:1 – 2 Факсу (Клингберг, Линделль), 1:2 – 8 Спецца (Радулов, Клингберг), 2:2 – 31 Атанасиу (Крунвалль, Бертуцци), 2:3 – 34 Спецца (Бенн, Радулов), 2:4 – 49 Ганзал (Джонс, Элие)

Нешвілл – Вегас 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – 48 Фіала (Сиссонс, Суббан)

Аризона – Сан-Хосе 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 5 Торнтон (Гертл, Кутюр), 0:2 – 20 Бедкер (Райан, Бернс), 1:2 – 36 Мартинук (Річардсон, Демерс), 2:2 – 46 Річардсон (Екман-Ларссон, Казінс).