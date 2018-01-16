"Донбас" здобув 28-у перемогу поспіль і оновив рекорд чемпіонатів України з хокею

У Дружківці завершився матч чемпіонату Української хокейної ліги, в якому донецький "Донбас" обіграв "Галицькі Леви" з Новояворівська, повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Гра завершилася з рахунком 9:1.

Команда з Новояворівська активно почала гру, маючи за плечима першу перемогу над харківським "Динамо", проте донеччани досить швидко позначили свої домагання на 28 перемогу поспіль – Віктор Захаров виграв вкидання і грамотно закрив огляд кіперу "Львів" Вязовову, який не побачив кидок Юрія Шпака.

Після цього "Донбас" продовжував тиснути на ворота Владислава Вязовова, однак наступний гол стався за п'ять хвилин до кінця періоду – класна комбінація в один дотик між Сергієм Кузьмиком і Владиславом Луговим завершилася точним кидком останнього. А через хвилину класний кидок у "дев'ятку" вдався Олександру Костикову.

Якщо в першому періоді для того, щоб закинути три шайби донеччанам знадобилося майже 16 хвилин, то у другому відрізку на це знадобилося всього 3 хвилини: Сергій Кузьмик реабілітувався за втрачені раніше шанси, Віталій Лялька закинув можливо кращу шайбу цього тижня, а Олександр Фірсов кидком від синьої лінії засмутив вийшов замість Вязовова Антона Дороша. А за шість хвилин до перерви Лялька потужним кидком в "дев'ятку" оформив дубль.

У третьому періоді обидві команди досить швидко обмінялися закинутими шайбами - на гол Олександра Александрова потужним кидком відповів Богдан Арабів. А коли до кінця періоду залишалося трохи менше 10 хвилин капітан донеччан Віктор Захаров здорово скориставшись передачею Олександра Костикова закинув 82-ту шайбу в светрі ХК "Донбас".

Таким чином Віктор вийшов на чисте перше місце в списку кращих снайперів донеччан в історії. Для встановлення нового рекорду 24-річному українському форварду знадобилося 147 матчів. Також цей матч став історичним і для всього українського клубного хокею - обігравши новояворівський колектив, "Донбас" оновив свій же рекорд за кількістю перемог в чемпіонатах України поспіль.

"Донбас" - "Галицькі Леви" - 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Шайби: 1:0 Шпак (Захаров), 04:22, 2:0 Луговий (Кузьмик), 14:55, 3:0 Костіков (Захаров, Лялька), 15:59, 4:0 Кузьмик (Матвієнко - більш.), 21:09, 5:0 Лялька (Захаров), 22:18, 6:0 Фірсов (Коваленко), 22:56, 7:0 Лялька (больш.), 34:01, 8:0 Александров (Коваленко, Денискін), 43:35, 8:1 Арабів (Муртищев), 46:46, 9:1 Захаров (Костіков - більш.), 50:20.