"Калгарі" виграв сьомий матч поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на понеділок у Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі, в центральному з яких "Калгарі Флеймс" в гостях переграли "Кароліну" з рахунком 4:1 і продовжили переможну серію до семи матчів, повідомляє офіційний сайт ліги.

Цьому допомогли два голи захисника Дуги Хемілтона, шайби Метта Стейджана і Меттью Ткачука та 38 сейвів Майка Сміта. "Калгарі" ідеально провів чотириматчеве гостьове турне і пішов на п'ятиденні канікули на другому місці Тихоокеанського дивізіону, обійшовши "Лос-Анджелес".

"Кароліна" програла в четвертий раз за п'ять матчів і пішла на п'ятиденний перерву в одному балі від зони плей-офф. На першій хвилині третього періоду після силового прийому Марка Джиордано травму отримав нападник "Харрікейнз" Себастьян Агв. Захисник "Калгарі" був видалений до кінця матчу за атаку в голову. Єдину шайбу "Флеймс" закинув Чи Стемпняк, для якого гра стала другою в сезоні.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

14 січня.

Чикаго – Детройт– 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 4 Ларкін (Бертуцци, Атанасиу); 0:2 – 6 Грін (Нюквист, Манта); 0:3 – 45 Манта (Атанасиу, Зеттерберг); 0:4 – 53 Бертуцци (Фрк, Дженсен).

Кароліна – Калгарі– 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 – 6 Стэйджан (Лазар), 0:2 – 18 Хемілтон (Ферланд, Годро), 0:3 – 43 Хемілтон (Годро, Ткачак), 0:4 – 52 Ткачак (Баклунд, Брауера), 1:4 – 55 Стемпняк (Раск, Макгинн)

Піттсбург – Рейнджерс– 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 3 Хернквист (Летанг, Хагелін), 1:1 – 15 Грабнер, 1:2 – 19 Сміт (Кері, Леттьери), 2:2 – 33 Симон (Думулин, Спронг), 3:2 – 34 Кессел (Ширина), 4:2 – 52 Кросбі (Олексяк, Кессел), 5:2 – 58 Хагелін (Олексяк)

Міннесота – Ванкувер– 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 4 Цукер (Гранлунд, Койву), 1:1 – 16 Ерікссон (Х. Сивин, Едлер), 2:1 – 52 Уинник (Е. Стаал), 2:2 – 56 Ванек (Танев, Ганьє), 2:3 – 62 Саттер (Ерікссон, Едлер)