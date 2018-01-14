"Галицькі Леви" обіграли харківське "Динамо" в чемпіонаті УХЛ

Сьогодні відбувся останній матч 29 туру української хокейної ліги. У Харкові «Динамо» приймало «Галицьких Левів» та поступилося з рахунком 3:4.

Про це повідомив офіційний сайт турніру.

У першому періоді гостей вивів уперед Микола Двірник, а в другому періоді Ілля Генералов подвоїв перевагу "Левів". Цікаво, що дві перші шайби новояворівської команди в цьому матчі були закинуті при грі в меншості. Всього «Галицькі Леви» закинули вже 10 шайб у меншості в цьому сезоні, і за цим показником їх випереджає тільки «Донбас» (14 шайб).

На 34-й хвилині матчу помилкою харківських захисників скористався Микита Муртищев, який в результаті швидкої атаки зробив рахунок 0:3. Скоротити розрив між клубами під кінець другого періоду вдалося капітану «Динамо» Володимиру Чердаку, який потужним кидком переграв голкіпера «Левів».

Інтригу повернув нападник МХК «Динамо» Дмитро Халін, який у більшості обіграв Владислава Вязовова і зробив рахунок 3:2.

За 11 хвилин до кінця поєдинку харків'яни отримали відкладений штраф, який успішно реалізував капітан "Левів" Всеволод Толстушко, збільшивши розрив між командами до двох шайб.

Під завісу поєдинку Микита Олійник зробив рахунок 3:4. Але хоча «синьо-білі» активно пресингували суперника, зрівняти рахунок їм так і не вдалося.

МХК «Динамо» - «Галицькі Леви» 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)

Шайби: 0:1 Двірник (Генералов, Толстушко - менш.), 09:56. 0:2 Генералов (Двірник - менш.), 29:03. 0:3 Муртищев (Середа), 33:12. 1:3 Чердак (Олійник), 39:13. 2:3 Халін (Чердак, Олійник), 42:28. 2:4 Толстушко (Сірченко, Муртищев - шостий польовий), 49:02. 3:4 - Олійник (Піддубний, Чердак), 55:18.