"Білий Барс" здобув вольову перемогу над "Кременчуком" в УХЛ

У Броварах відбувся матч 29-го туру Української хокейної ліги. "Білий Барс" вирвав перемогу у "Кременчука", повідомляє офіційний сайт турніру.

Рахунок командам вдалося відкрити тільки в середині першого періоду, коли Антон Бойков майстерно підставив ключку під кидок Данила Козачука, вивівши кременчужан вперед. Ця шайба стала ювілейною, сотою для «Кременчука» у нинішньому розіграші регулярного чемпіонату. У свою чергу, «Білому Барсу» свої моменти в 1-му періоді реалізувати не вдалося.

Подвоїти свою перевагу підопічні Олександра Савицького змогли на старті другої двадцятихвилинки – після виходу один на один з воротарем білоцерківського клубу знову відзначився Антон Бойков. Відповіді від «Білого Барса» довго чекати не довелося – розрив між командами скоротив лідер «Барсів» Руслан Ромащенко.

Заключний період команди почали з небезпечних атак, і на третій хвилині Владислав Куцевич потужним кидком зрівняв рахунок в поєдинку. Другу половину фінального періоду клуби провели обережно, однак непотрібне вилучення «Кременчука» зіграло свою роль, і Данило Гриценко закинув третю шайбу своєї команди у ворота Віталія Власенка.

Невдалою для «городян» стала заміна голкіпера на польового гравця незадовго до кінця матчу – у порожні ворота господарів відправив шайбу Максим Разумов, що і вирішило результат поєдинку.

«Кременчук» - «Білий Барс» 2:4 (1:0; 1:1; 0:3)

Шайби: 1:0 Бойков (Козачук, Карпенко), 10:19. 2:0 Бойков (Козачук, Чернишенко), 20:42. 2:1 Тимченко (Ромащенко), 23:23. 2:2 Куцевич (Лесников, Даниленко), 33:08. 2:3 Гриценко (Разумов, Табашник - більш.), 55:18. 2:4 Разумов (Куцевич, Ядловський - порожні ворота), 59:09.