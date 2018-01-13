"Вашингтон" вирвав перемогу у "Кароліни", "Ванкувер" перервав безвиграшну серію в НХЛ

Відбулися поєдинки регулярного чемпіонату.

Напередодні пройшли матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. «Ванкувер Кенакс» переміг «Коламбус Блю Джекетс». Вирішальним став другий період зустрічі, коли "Ванкувер" закинув чотири шайби. Таким чином, "Касатки" перервали 5-матчеву програшну серію в регулярному чемпіонаті. Коламбус – Ванкувер– 2:5 (1:0, 0:4, 1:1) Шайби: 1:0 – 4 Джонс (Панарін, Фоліньо), 1:1 – 21 Берча (Ганьє, Ванек), 1:2 – 25 Гадбренсон (Х. Седін, Ерікссон), 1:3 – 34 Гонс (дель Зотто, Ванек), 1:4 – 37 Едлер (Х. Седін, Д. Седін), 2:4 – 52 Харрінгтон (Калверт, Фоліньо), 2:5 – 59 Віртанен (Гранлунд) Флорида – Калгарі– 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) Шайби: 1:0 – 20 Дадонов (Трочек, Юбердо), 1:1 – 21 Монахан (Джиордано, Хемілтон), 1:2 – 30 Ткачак (Баклунд, Хемонік), 1:3 – 36 Годро (Баклунд, Монахан), 2:3 – 53 Дадонов, 2:4 – 59 Баклунд (Ткачак) Кароліна – Вашингтон– 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Шайби: 1:0 – 3 Дж.Стаал (Ахо, Вільямс), 1:1 – 7 Еллер (Овечкін, Врана), 1:2 – 20 Овечкін (Кузнєцов, Карлсон), 2:2 – 28 Ахо (Дж.Стаал, Фолк), 3:2 – 41 Скіннер (Флері, Стемпняк), 3:3 – 56 Конноллі, 3:4 – 59 Бігл (Овечкін, Бекстрем) Чикаго – Вінніпег– 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 24 Кемпф (Дебринкат, Мерфі), 2:0 – 36 Рутта (Кемпф, Дюклер), 2:1 – 56 Лайні Аризона – Едмонтон– 2:4 (2:2, 0:0, 0:2) Шайби: 1:0 – 2 Річардсон (Мартинук, Чикран), 2:0 – 3 Арчибальд (Келлер, Дворак), 2:1 – 14 Нерс (Хайра, Ларссон), 2:2 – 19 Маруні (Макдевід, Клефбом), 2:3 – 43 Нерс (Макдевід, Драйзайтль), 2:4 – 59 Нюджент-Хопкінс (Лучич)

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