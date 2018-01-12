"Калгарі" обіграв "Тампу", "Вашингтон" поступився "Кароліні" в НХЛ

Відбулися матчі регулярної першості.

Напередодні відбулися три матчі в рамках регулярного чемпіонату НХЛ. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Баффало – Коламбус– 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 11 Пуліо (Айкел, Окпосо); 2:0 – 47 Окпосо (Гулі, Кейн); 2:1 – 53 Панарін (Джонс, Веренскі); 3:1 – 59 Айкел (О'Райллі). Вашингтон – Кароліна– 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Шайби: 0:1 – 31 Дж.Стаал; 1:1 – 36 Еллер (Юос, Оші); 1:2 – 50 Раск; 1:3 – 58 Ахо (Ліндхольм). Тампа-Бей – Калгарі– 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) Шайби: 0:1 – 1 Ферланд (Годро, Монахан); 1:1 – 20 Пойнт (Палат, Джонсон); 1:2 – 36 Годро (Хемілтон, Ферланд); 1:3 – 38 Беннетт (Янковський, Броді); 1:4 – 42 Янковскі (Хетеуей); 1:5 – 48 Ткачак (Брауера).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter