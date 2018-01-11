"Броварські Вовки" крупно поступилися харківському "Динамо" в чемпіонаті УХЛ

Сьогодні відбувся один поєдинок у рамках чемпіонату України з хокею. Аутсайдер чемпіонату "Броварські Вовки" не зуміли нав'язати боротьбу "Динамо" (Харків), зазнавши поразки - 2:7. Номінально домашня гра "Вовків" проходила в Харкові, повідомляє сайт УХЛ.

Матч повинен був відбутися у Броварах, але через проблеми із фінансами у "Вовків" вони практично всі останні матчі грають на виїзді. Не став винятком і цей поєдинок.

Нагадаємо, в поточному сезоні УХЛ перетворилася в юніорсько-молодіжну першість, неофіційно заборонивши виступати гравцям старше 1993 року народження, а кістяк команд складають юніори 1998 року народження і молодше.

Броварські Вовки — Динамо Харків 2:7 (0:3, 2:1, 0:3)

Шайби: 06:16 Худяков — 0:1; 09:39 Куликов (Колядинський) — 0:2; 18:58 Халін (Олійник, Чердак) — 0:3; 28:36 Халін (Олійник, Чердак) — 0:4; 37:30 Черемнов (Шахов) — 1:4; 38:15 Шахов (Овчинников, Забулонов) — 2:4; 46:32 Чердак (Лісін) — 2:5; 49:51 Максименко (Семененко) — 2:6; 51:33 Максименко (Олійник, Чердак) — 2:7