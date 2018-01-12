Збірна Канади з хокею оголосила склад на Олімпіаду, в якому немає жодної зірки НХЛ

Головний тренер збірної Канади з хокею Уіллі Дежарден назвав імена хокеїстів, на яких розраховує на Олімпійських іграх в Пхенчхані.

Про це повідомляє офіційний сайт канадської збірної.

Оскільки гравці НХЛ на Олімпіаді не виступлять, канадцям довелося робити ставку на хокеїстів з Континентальної хокейної ліги.

Склад збірної Канади на Олімпіаду-2018:

Воротарі: Джастін Пітерс ("Кельнер Хайе", Німеччина), Бен Скрівенс ("Салават Юлаєв", КХЛ), Кевін Пулен ("Медвешчак", Хорватія)

Захисники: Стефан Елліотт ("ХВ71", Швеція), Чарльз Дженовей ("Лада", КХЛ), Коді Голубефф ("Стоктон", АХЛ), Марк-Андре Граньяні ("Динамо" Мінськ, КХЛ), Кріс Лі ("Металург" Магнітогорськ, КХЛ), Максим Норо ("Берн", Швейцарія), Метт Робінсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столері ("Динамо" Рига, КХЛ).

Читайте такожПредставлена форма хокейної збірної Росії на Олімпіаді - без двоголового орла (фото) Нападники: Рене Бурк ("Юргорден", Швеція), Жільбер Брюле ("Куньлунь", КХЛ), Ендрю Еббетт ("Берн", Швейцарія), Куінтон Хауден ("Динамо" Мінськ, КХЛ), Кріс Келлі (вільний агент), Роб Клінкхаммер (Ак "Барс", КХЛ), Брендон Козун ("Локомотив", КХЛ), Максим Лап'єр ("Лугано", Швейцарія), Ерік О'Делл ("Сочі", КХЛ), Мейсон Реймонд ("Берн", Швейцарія), Дерек Рой ("Берн", Швейцарія), Крістіан Томас ("Уілкс-Барре"/"Скрентон Пінгвінз", АХЛ), Войтек Вольські ("Металург" Магнітогорськ, КХЛ), Лінден Вей ("Барис", КХЛ).

Збірна Канади в ранзі діючого переможця Олімпіади на груповому етапі зіграє з Чехією, Швейцарією та Південною Кореєю. Загалом збірна Канади дев'ять разів перемагала на Олімпійських іграх, що є рекордом.

Нагадаємо, раніше склад на Олімпійські ігри оголосила збірна США.

Хокейний турнір на Олімпійських іграх в Пхенчхані пройде з 14-го по 25 лютого.