"Донбас", "Білий Барс" і "Динамо" здобули чергові перемоги в УХЛ

Сьогодні ввечері відбулися три матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, повідомляє сайт турніру.

"Донбас" обіграв чергового суперника, яким виявився ХК "Кременчук" (5:2) і продовжив серію перемог до 26 матчів поспіль. Нагадаємо, донеччани поки жодного разу не програли в поточному сезоні.

Також без проблем взяв три очки на виїзді "Білий Барс", який розгромив "Галицьких Левів" (9:1), а "Броварські Вовки" були близькі до того, щоб вдруге в сезоні набрати очки, але знову програли — цього разу харківському "Динамо" на виїзді (1:2).

Читайте такожВолодимир Чердак: "Українських хокеїстів у Росії змушують здавати іспит з російської мови і відповідати на дивні питання з розряду "Чий Крим?"" Нагадаємо, в поточному сезоні УХЛ перетворилася в юніорсько-молодіжну першість, неофіційно заборонивши гравцям виступати старше 1993 року народження, а кістяк команд складають юніори 1998 року народження і молодше.

ХК Кременчук — Донбас 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Шайби: 01:52 Чернишенко (Алексанян, Красильников) — 1:0; 02:23 Бойков (Карпенко, Рубан) — 2:0; 06:19 Кузьмик (Лялька, Коренчук) — 2:1; 08:16 Свищев (Мазур, Ворона) — 2:2; 18:25 Матвієнко (Кузьмик, Денискін) — 2:3; 30:15 Кузьмик (Коренчук) — 2:4; 46:17 Коренчук (Кузьмик, Влад) — 2:5

Динамо Харків — Броварські Вовки 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 09:43 Чердак — 1:0; 44:09 Чердак (Олійник) — 2:0; 47:34 Шахов (Овчинников) — 2:1

Галицькі Леви — Білий Барс 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

Шайби: 12:02 Куцевич (Даниленко — менш.) — 0:1; 13:51 Генералов (М. Двірник — менш.) — 1:1; 14:14 Лесников (Куцевич, Разумов — більш.) — 1:2; 15:58 Ромащенко (Панов, Тимченко) — 1:3; 24:01 Ромащенко (Тимченко, Панов) — 1:4; 39:24 Даниленко (Куцевич, Разумов) — 1:5; 41:48 Ядловський (Лесников, Воронін — більш.) — 1:6; 44:28 Воронін (Лесников, Даниленко — більш.) — 1:7; 55:20 Ромащенко (Тимченко, Панов) — 1:8; 58:11 Козієнко (Табашник, Ядловський — менш.) — 1:9